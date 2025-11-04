Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur y se adentró en puesto de playoffs del Torneo Clausura.

Banfield derrotó a Lanús por 2-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Florencio Sola, por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025. El primer gol de una noche de clásico fue convertido por el delantero Bruno Sepúlveda, a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que el atacante Rodrigo Auzmendi amplió en 22 del complemento, mientras que el delantero Eduardo Salvio descontó en el tercer minuto de descuento.

Con el triunfo, el equipo de Pedro Troglio subió a la sexta posición de la zona A, con 20 puntos y asegurando la permanencia, mientras que el Granate es tercero de su grupo, con 26 unidades.

Las acciones en el Sur

La primera llegada del partido fue para el local, a los 15 minutos del primer tiempo, con un cabezazo de Bruno Sepúlveda bombeado al segundo palo, desviado por el arquero Nahuel Losada. Un minuto después, un córner fue rematado de primera por el defensor Sergio Vittor, cuyo tiro fue desviado sobre la línea.

Lanús tuvo su única llegada de la primera etapa a los 20 minutos, con un centro rasante definido al primer palo por el volante Franco Watson, que el guardameta Facundo Sanguinetti pudo reaccionar para sacar.

En 22 minutos, una buena definición del volante Gonzalo Ríos, con efecto al segundo palo, se fue muy cerca del poste.

El único gol del primer tiempo llegó a los 34 minutos, con una gran corrida del medio hacia la izquierda del atacante Mauro Méndez, quien se deshizo del central Carlos Izquierdoz y puso un centro buscapié, que Sepúlveda se encargó de empujar al gol para provocar el delirio de un estadio Florencio Sola colmado.

La primera del complemento fue del dueño de casa, con un mano a mano desaprovechado por Sepúlveda, aunque en los minutos siguientes fue el equipo de Pellegrino el que llegó con mayor claridad.

A los 11’ una volea del delantero entrerriano Walter Bou fue desviada sobre la línea, un mano a mano del volante Dylan Aquino salió bajo y a las manos de Sanguinetti, que también detuvo un cabezazo del Cali Izquierdoz.

En 22 minutos, un gran sombrerito de Méndez dejó libre a Auzmendi, que definió bajo sobre el segundo palo y marcó el 2-0. En el tercer minuto de descuento, el delantero Eduardo Salvio aprovechó una contra y descontó, pero no alcanzó.