"Ensayos sobre la brutalidad", una obra sobre la violencia y el encierro

Este sábado 8 de noviembre a las 21 se presentará nuevamente en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, la obra "Ensayos sobre la brutalidad". Se trata de una propuesta escénica de teatro físico y danza que trata de construir una parodia contemporánea sobre la violencia y la alienación social. Con las actuaciones de Consuelo Badaracco y Melina Forte y la dirección de Ana Municoy, la pieza ofrece un retrato del destrato y de las formas más sutiles y cotidianas de la brutalidad que atraviesa la vida moderna.

Las intérpretes encarnan a Claudia e Inés, dos mujeres que viven cómodamente encerradas en sus casas dentro de un barrio privado. Desde allí observan un afuera amenazante, donde una horda de animales salvajes que parece irrumpir en su tranquilidad. Mientras ensayan teorías sobre lo que debería o no suceder en ese mundo exterior que no se atreven a pisar, su propia burbuja comienza a resquebrajarse.

El conflicto se desarrolla en un clima de encierro y delirio, donde los vínculos se tornan sórdidos y el deseo de control se transforma en una forma de autodestrucción. La obra propone un espejo distorsionado de la sociedad actual. La obra es, en palabras de su equipo, "una parodia desplegada a través del teatro físico y la danza, un reflejo de aquella mitad filosa, cruel y tirana que estalla y aturde, y que hoy deambula ya no frágil, en las calles a nuestro lado".

La dirección de la obra está a cargo de Ana Municoy, con fotografía y diseño gráfico de MUBA, vestuario de Ignacio Estigarribia y asistencia integral de Andrea Zankel. El proyecto cuenta con el apoyo de Contier, una red que impulsa la producción teatral independiente en la región.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, con una promoción de 2x $15.000, y en puerta costarán $10.000. Las reservas pueden realizarse al número 11 65493716.