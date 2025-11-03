Los posteos de Paula Robles contra Marcelo Tinelli: "Huye del egoísta"

La bailarina apuntó en redes sociales contra su exmarido, tras el fuerte descargo de su hija Juana.

Juana Tinelli sorprendió en redes sociales al postear en su cuenta de Instagram un largo descargo para revelar que había sido amenazada y que está manteniendo fuertes diferencias con su padre, Marcelo Tinelli.

Según aseguró Laura Ubfal, la joven modelo fue amenazada de muerte y tuvo que hacer una denuncia, por lo cual ahora tiene un botón antipánico.

Si bien sus hermanos optaron por el silencio, la madre de Juanita, Paula Robles, se expresó con fuertes mensajes en redes sociales que claramente fueron apuntados hacia Marcelo Tinelli.

“El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, escribió la bailarina, que aclaró que se trata de una frase de Oscar Wilde. Fue su hija Juana quien reposteó ese mensaje y le sumó que "el egoísmo enferma".

Más tarde eligió otra cita literaria, esta vez de Alejandro Jorodowsky: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”.

En su comunicado, la hija de Tinelli había expresado: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad".

Fuente: Noticias Argentinas.