En Florencio Varela, Huracán venció a Defensa y Justicia y sueña con avanzar de fase

El Globo se impuso 3 a 1 como visitante y se iusiona con el pase a octavos de final. (Foto: X @CAHuracan)

Huracán le ganó este lunes a Defensa y Justicia por 3 a 1 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, como visitante, por la 14ª fecha de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol y se ilusiona con avanzar a octavos de final. Los goles fueron de Luciano Giménez, Leandro Lescano y Matko Miljevich; Abiel Osorio había empatado transitoriamente para el Halcón, que sufrió la expulsión de Alexis Soto.

A pesar del presente adverso, el Globo intentó imponer condiciones desde los primeros minutos y las alegrías llegaron por los errores propios que protagonizó la última línea de Defensa y Justicia.

La claridad de Matko Miljevic fue el argumento más claro del elenco porteño para lastimar a Enrique Bologna. Y en la primera asistencia que pudo inducir el virtuoso volante con nacionalidad norteamericana, Luciano Giménez resolvió con un remate cruzado que se coló contra el palo más lejano del ex arquero de Banfield. En menos de 20 minutos, los quemeros ya habían conseguido lo que tanto le costó en sus últimos compromisos: el gol.

La producción del Halcón era tan floja, que Mariano Soso aprovechó la salida de Saltita González por un fuerte golpe en el rostro para realizar dos variantes en la misma ventana: además del ex Independiente, Lucas Ferreira también dejó el compromiso para darle lugar a David Barbona y Agustin Hausch. Y cuando se reanudó el pleito, el ex entrenador de San Lorenzo también reemplazó a Benjamin Schamine por Juan Miritello.

Sin dudas, los cambios dieron el fruto deseado. Y la sociedad compuesta entre Aaron Molinas y Abiel Osorio, concluyó en la igualdad gracias a la notable definición del ex delantero del Vélez.

Sin embargo, a los 8 del complemento Alexis Soto impactó una violenta patada contra Hernán De La Fuente y se retiró expulsado, a causa de la perfecta decisión de Yael Falcón Pérez. Roja directa para el ex lateral de Racing que dejó a su equipo en inferioridad numérica.

Los de Frank Darío Kudelka aprovecharon a la perfección el hombre de más. Un centro pasado de Tomas Guidara encontró a Leandro Lescano en soledad, quien festejó el 2 a 1 con una palomita espectacular que se estrelló contra la red.

El Globo resolvió el choque cuando Quique Bologna tomó con la mano una descarga de Tobías Rubio y Yael Falcón Pérez no dudó en sancionar el tiro libre indirecto dentro del área. La acertada decisión del árbitro le permitió a Facundo Waller tocar para Matko Miljevic y la gran figura de la tarde la puso contra un palo: 3 a 1 y todo liquidado, señala Infobae.