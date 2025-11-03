San Jaime de la Frontera: licitarán viviendas nuevas con fondos provinciales

El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la construcción de 15 nuevas viviendas para San Jaime de la Frontera. Serán financiadas con fondos del Programa provincial Ahora Tu Hogar.

Las soluciones habitacionales tienen un presupuesto oficial de más de 1.092 millones de pesos y la apertura de las ofertas económicas se realizará en la sede del organismo, el 3 de diciembre, a las 10.

Al respecto, el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, dijo que “es una alegría poder continuar licitando la construcción de nuevas viviendas en diversas localidades entrerrianas, financiadas con fondos provinciales para que más familias entrerrianas puedan acceder a una vivienda digna”.

“Con cada vivienda que proyectamos y ejecutamos, también generamos más puestos de trabajo en la provincia a través del impulso a la industria de la construcción”, aseguró el presidente del IAPV.

Destacó que “la política habitacional que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio, nos exige que continuemos trabajando, hasta el último día de la gestión, en la instrumentación de diferentes planes de viviendas para ayudar a más familias a cumplir el sueño de tener la casa propia”.

Características de la obra

El grupo habitacional contempla la construcción de 15 viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales.