Detienen a dos mujeres en Paraná por amenazas con arma de fuego y machete

Dos mujeres fueron detenidas en la tarde de este lunes en Paraná tras protagonizar un violento episodio de amenazas en la ciudad. El hecho ocurrió en la intersección de calle Crausaz y avenida de las Américas, en el Barrio El Perejil, donde integrantes de dos familias con conflictos previos se enfrentaron verbalmente y se amenazaron mutuamente.

De acuerdo con la información policial, el rápido accionar de efectivos de la Comisaría Decimotercera y del 911 permitió intervenir antes de que la situación escalara. En el lugar, los agentes identificaron a las presuntas autoras de las amenazas sobre calle Pablo Crausaz y Arroyo Cazuelas.

Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron a dos mujeres, una de 24 años, que portaba una pistola con siete cartuchos en un morral oculto bajo su remera, y otra de 26 años, que llevaba un machete.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro de ambas armas y el traslado de las detenidas a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron a disposición de la Justicia.