Los Parques Nacionales no aumentarán las tarifas este verano: cuánto valen las entradas

La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció que las tarifas de acceso a Parques Nacionales permanecerán congeladas durante toda la temporada de verano, una decisión orientada a incentivar la afluencia turística y facilitar el disfrute del patrimonio natural del país. Según indicó el organismo, esta medida busca acompañar el esfuerzo nacional por consolidar la estabilidad económica y contribuir a la baja de la inflación.

Sostuvieron que la política apunta a “promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural”. De esta manera, se espera que más personas elijan los destinos de naturaleza como opción principal para sus vacaciones estivales.

Además, la APN resaltó que mantener estables los precios permite fortalecer el desarrollo local de las comunidades cercanas a las áreas protegidas, donde el turismo representa una actividad central para la economía regional.

Una estrategia para impulsar el turismo de naturaleza

Los Parques Nacionales son, desde hace años, protagonistas de la temporada estival. La decisión de no modificar las tarifas de acceso a parques nacionales apunta a consolidar ese rol, facilitando el ingreso a los principales atractivos naturales del país, entre ellos glaciares, selvas, montañas, lagos, humedales y áreas de alta biodiversidad.

La APN recordó que cada parque ofrece una amplia variedad de actividades, desde senderismo y navegación hasta avistaje de fauna, recorridos interpretativos y propuestas educativas. Mantener los valores actuales en los tickets de ingreso permite ampliar el acceso a estas experiencias sin que el costo represente una barrera para las familias o los turistas nacionales.

Tarifas actuales y accesibles para la temporada

Si bien los valores específicos varían según el área protegida, la APN confirmó que ninguno sufrirá incrementos durante la temporada de verano. La decisión busca consolidar un esquema de accesibilidad homogéneo en todo el país y reforzar el vínculo entre los visitantes y las áreas naturales.

La entidad recordó que las áreas protegidas cumplen un rol fundamental en la conservación ambiental y en la promoción de prácticas de turismo responsable. En este contexto, garantizar la estabilidad de precios es un paso clave para que más personas se acerquen, conozcan y valoren estos espacios únicos.