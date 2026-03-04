Rogel recibió en Paraná a Gil Lavedra y destacó su trayectoria institucional

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, informó a través de sus redes sociales sobre la visita a Paraná del dirigente y jurista Ricardo Gil Lavedra, reconocido por haber integrado el tribunal que juzgó a las Juntas Militares tras la última dictadura.

"Hoy visitó Paraná Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal que juzgó y condenó a los comandantes que cometieron latrocinios durante la última dictadura militar. Quien fuera diputado nacional conmigo, llegó para una visita protocolar a algunas oficinas. Como siempre, hablamos del país y sobre los asuntos de la gente y de la provincia", expresó Rogel en su cuenta de Facebook.

El legislador radical señaló además que el exdiputado nacional estuvo acompañado por el abogado Alberto García Lema. "En esta oportunidad vino acompañado por otro argentino ilustre, como es el doctor Alberto García Lama, a quien no tenía el gusto de conocer, pero con quien dialogué con mucho gusto al venir junto a mi amigo Ricardo Gil Lavedra".

Rogel también recordó una visita anterior del exjuez a la capital entrerriana. "Quiero recordar que anteriormente, Gil Lavedra estuvo hace un par de años en nuestra ciudad, donde presentó mi libro sobre los 40 años de democracia, que cuenta con un prólogo de Hipólito Solari Yrigoyen".