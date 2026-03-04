La oposición logró fijar dos audiencias públicas y retrasa el debate de la Ley de Glaciares

El oficialismo intentó avanzar en una audiencia pública para sortear el requisito constitucional, pero los bloques de la oposición presentaron contrapropuestas. Finalmente, hubo un consenso y se estableció una hoja de ruta que asegura que la Casa Rosada no va a contar la norma por lo menos hasta mediados de abril.

En el debate del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales los legisladores de distintos sectores políticos consideran imprescindible adoptar un mecanismo que garantice la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas.

El reloj institucional marca el 25 de marzo como la primera fecha de audiencia, con la posibilidad de extender el proceso el día siguiente a través de una modalidad virtual, en lo que se configura como un paso clave para asegurar el cumplimiento de la ley general de ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La diputada Beatriz Estévez de Unión por la Patria cuestionó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto. “Nunca vino ningún representante del Ejecutivo a explicar este proyecto. Le pedimos que en el cronograma se ponga qué día va a venir un funcionario del Ejecutivo”, expresó en una de las intervenciones centrales del encuentro, según consta en las actas consultadas.

La propuesta del oficialismo llegó en boca del diputado de LLA Nicolás Mayoraz que anticipó los detalles del plan de trabajo respecto a la modalidad y los plazos propuestos. “Vamos a hacer una audiencia pública el 25 de marzo para dar plazo suficiente para la difusión. De 10 a 19 horas. Puede ser presencial o por zoom, cumplimos con el requisito federal sin la necesidad que se traslade las personas ni las comisiones”, explicó.

Sin embargo, luego de que se fueran sumando voces de los bloques opositores que pedían audiencias en las provincias con cuencas hídricas que estaban comprometidas por ley, los libertarios cedieron y Mayoraz confirmó que “a la redacción le vamos a hacer cambios. Pensamos desdoblar y hacer dos jornadas: una el 25 y otra el 26, una presencial y la otra por zoom”.

El mecanismo está diseñado para favorecer la “amplia participación”, permitiendo presentaciones por escrito y estableciendo cinco minutos de exposición por persona, con una eventual reducción si la inscripción supera las previsiones. Para anotarse, se habilitó el correo electrónico de la comisión de recursos naturales. El encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada, lo que eleva el estándar de legitimidad institucional.

En la previa a las modificaciones del cronograma de trabajo, el diputado del bloque CC, Maximiliano Ferraro remarcó la necesidad de federalizar el proceso: “Tiene que realizarse en distintos días, con criterio federal de participación de las provincias donde hay comprometidas las cuencas hídricas. No puede ser un día acá en la Cámara de Diputados, tenemos que armar un sistema. Vamos a exigir una audiencia pública con carácter federal no solo de las provincias con desarrollo minero sino de aquellas que no, porque vamos a tener un debate interjurisdiccional constitucional”.

La diputada Sabrina Selva de UP señaló la existencia de consenso en torno a la realización de la audiencia, pero advirtió sobre diferencias en su implementación: “Ahora hay diferencia en cómo se va a llevar. La audiencia tiene que ser pública y tiene que ser federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas”, afirmó. Consideró pertinente establecer límites de días y horarios, en línea con el antecedente de las audiencias federales organizadas en el debate de la ley de medios.

Quien intentó defender la idea inicial de una sola jornada de audiencia pública fue la diputada Silvana Giudici de LLA quien recordó: “Agradezco muchísimo que el bloque del kirchnerismo que antes no quería audiencia pública hoy lo pida. Hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”, sostuvo. Finalmente, su posición no tuvo acompañamiento.

Durante la sesión, la participación de actores sociales también ocupó el centro del debate. Juan Grabois exigió asegurar el acceso de comunidades indígenas: “Todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación. Propongo que se garantice la participación de esas comunidades”.

El debate abierto expone interrogantes sobre el alcance real del mecanismo participativo. La legisladora María Zigarán de Provincias Unidas interpeló a la comisión sobre los objetivos de la convocatoria: “¿Quieren garantizar la participación pública o quieren enmascarar con una ritualidad la participación? Si la verdadera vocación es lo primero hay que regionalizar las audiencias públicas en cada una de las cinco zonas”, planteó.

El diputado Diego Guliano cuestionó la manera en que se desarrolló la discusión en comparación con el tratamiento previo en el Senado: “Es muy raro, nos convocan a una reunión conjunta y no hay que hablar del proyecto. Nos sorprenden bastante, cuando sus referentes trataron esto en el Senado votaron a libro cerrado. Ahora nos están planteando la audiencia pública y a nosotros nos parece muy bien”.

Las comisiones acordaron que la reunión inicial comenzará solo si participan al menos cuatro diputados por comisión, asegurando pluralidad y control parlamentario dentro del proceso.

Hasta ahora, el cronograma establece el 25 y 26 de marzo como las fechas pautadas para el debate abierto, con el objetivo de lograr una “amplia participación” de las partes interesadas, incluidas provincias, sectores productivos y comunidades indígenas directamente vinculadas a los glaciares y sus cuencas.

