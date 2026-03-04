Selena Gomez promociona “amigos secretos” en Instagram: de qué se trata

La actriz Selena Gomez revolucionó las redes sociales con el contenido que publicó en sus historias de Instagram; fue la elegida por la plataforma para promocionar su nueva función “Amigos secretos”.

La cantante tiene múltiples récords ganados en la plataforma, tales como la mujer con más seguidores, la primera mujer con más de 400 millones de seguidores y la foto con más me gustas de la historia de Instagram.

En una movida inédita jamás hecha por un famoso, Gomez metió a casi todos sus millones de seguidores en una lista privada para promocionar la nueva función de Instagram.

El mensaje que le apareció a miles de usuarios indicaba “Solo amigos secretos”, una lista únicamente para las personas que ella añadió para que pudieran ver la historia, casi similar al funcionamiento de “Mejores amigos”.

Allí, Gomez comenzó a compartir imágenes nunca antes vistas de ella, desde sus vacaciones en Tulum, visitas a hoteles y el primer fitting de uno de sus vestidos de novia.

Inclusive, compartió una foto de cuando se cruzó al actor de How I met your mother, serie de la cual ella es fanática.

El objetivo final de Gomez es promocionar el podcast “Friends keep secrets”, producido por su esposo Benny Blanco en colaboración con sus amigos Lil Dicky y Kristin.

Fuente: Noticias Argentinas.