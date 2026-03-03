Automovilismo: el entrerriano Agustín Martínez decidió dejar la actividad profesional

El entrerriano Agustín Martínez anunció su retiro de la práctica profesional del automovilismo. La noticia fue confirmada oficialmente por el equipo Martínez Competición a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La estructura con sede en Paraná informó: “Desde Martínez Competición queremos comunicar que Agustín Martínez ha tomado la decisión de retirarse de la práctica profesional del automovilismo”.

Más adelante, desde la escudería liderada por el Gurí Martínez remarcaron que se trata de una decisión personal. “Sabemos que las decisiones personales merecen respeto y acompañamiento. Por eso, solo tenemos palabras de agradecimiento y orgullo”, señalaron.

También dejaron en claro que el vínculo con el piloto continúa. “Las puertas del equipo siempre van a estar abiertas, porque esta es y será siempre su casa”, concluye el comunicado difundido por Martínez Competición.

A continuación, el comunicado en IG: ´