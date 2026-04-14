UTA acampa frente a San José: dan aviso a la Policía

Un grupo de aproximadamente 30 personas perteneciente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzó este lunes después de mediodía un acampe frente a la planta de la concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, San José, sobre la ruta 12, en el marco del reclamo por la reincorporación de los empleados que dependían de la exconcesionaria Buses Paraná.

El tema es parte de un intríngulis judicial que recaló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La disputa judicial entre UTA y la concesionaria del servicio de transporte urbano de colectivos en Paraná, la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por San José SA y Kenia SA en torno a la vigencia de una cautelar que obliga a la prestadora a absorber 237 trabajadores de la exconcesionaria Buses Paraná recaló en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir qué fuero es competente.

Aunque mientras se dirime la competencia, se mantiene la suspensión de aquella cautelar que obligaba a San José a incorporar a esos 237 trabajadores que se habían desempeñado en Transporte Mariano Moreno SRL y Ersa Urbano. Esa fue la estrategia que llevó adelante el estudio del abogado Adrián Barsanti, que representa a San José: freezar esa decisión que obliga a la concesionaria a sumar más de 200 empleados a su plantilla.

Pero UTA entiende que la cautelar no está suspendida, y exige que San José cumpla con la resolución judicial e incorpore a los choferes de Buses Paraná.

Alejandro Becic, abogado de UTA, le dijo a Entre Ríos Ahora que el acampe busca que San José “cumpla” con el mandato judicial. “El acampe es para que cumplan con la ley, cumplan con los fallos judiciales como corresponde. Ese es el sentido de la medida de acampe”, explicó.

La cuestión se expondrá este martes, a las 12.30, en la Secretaría de Trabajo, donde UTA espera que San José se presente a dar cuenta de lo que entienden como “incumplimiento” a la manda judicial.

UTA acudió con un recurso de queja y consiguió una resolución de una Cámara Laboral porteña que dictaminó que la cautelar debe cumplirse y los choferes deben ser absorbidos por San José.

Para apurar el cumplimiento de esa petición, los choferes iniciaron un acampe en un sector riesgoso para el tránsito, en las puertas de San José. La concesionaria dio intervención a la Policía.

Aunque se aguarda que también la Municipalidad de Paraná anoticie al tribunal que, en diciembre pasado, hizo lugar a una medida cautelar.

El 6 de diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Municipalidad de Paraná y ordenó a la UTA que se abstenga de realizar medidas de protesta que pongan en riesgo el inicio de la concesión por parte de la nueva concesionaria San José, el domingo 7 de diciembre. El tribunal comunicó su decisión al jefe de Policía, Claudio González, y al fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes.

Desde San José aseguran que esa cautelar sigue vigente y que por tanto la UTA no podría mantener el acampe.

La postura del gremio de los choferes es bien otra. A finales de marzo, la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la resolución del titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro. “La empresa San José no tiene ninguna otra posibilidad más que cumplir. La Corte debe resolver la cuestión de competencia, no la cautelar. Claramente lo que dijo la Cámara es que, si bien se procedió a la paralización del proceso principal, esto no abarca las medidas cautelares, que es prácticamente lo lógico, porque las medidas cautelares se toman dentro de un marco de urgencia. Entonces, mientras la Corte resuelve, esto no puede afectar bajo ningún punto de vista la medida cautelar. Así que este fallo lo que hace es reafirmar que está en plena vigencia la medida cautelar y que la empresa debe cumplir con esta medida cautelar”, dijo entonces el abogado de la UTA, Alejandro Becic.

La estrategia judicial de la UTA la llevó adelante la conducción del gremio a nivel nacional. Y para eso llegó a Paraná el secretario adjunto del secretariado nacional del sindicato, Jorge Kiener. Ahora, quien se hizo presente en el acampe es el secretario de finanzas de la UTA nacional, Rodrigo Eppelbaum.