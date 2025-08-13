Desvío de fondos de comedores en Concordia: allanamientos, un detenido y millonario secuestro de dinero

En horas de la mañana de este miércoles se llevaron adelante tres allanamientos en la ciudad de Concordia, en el marco de la investigación de la Fiscalía y la Policía local por el presunto desvío de fondos de los comedores escolares de la localidad. Sorprendió la cantidad de dinero secuestrado, más de 48 millones de pesos y 7.000 dólares, entre otros elementos relacionados a la causa.

Los procedimientos comenzaron a las 8 de la mañana, ubicados en calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón. Fueron solicitados por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, y autorizados por el Juzgado de Garantías a cargo de Edwin Bastián.

Desde la Jefatura Departamental Concordia se informó el secuestro de dispositivos electrónicos e informáticos de interés para el avance de la investigación (como teléfonos celulares, memorias de almacenamiento externo, DVR, computadoras, etc.) y armas de fuego (un revólver calibre 38, y una escopeta).

Además, se contabilizó y constató la suma de 48.415.000 pesos y 7.000 dólares, que podrían tener relación con los fondos públicos sustraídos.

Una persona quedó detenida, en principio por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Habrá que ver más adelante si lo imputan también por el caso del presunto desfalco.