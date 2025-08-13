Se estrena "En el Barro", la nueva serie argentina de Netflix

El promocionado spin-off de "El Marginal" es uno de los estrenos más esperados del año. Todos los detalles.

Netflix prepara un nuevo capítulo en el universo de “El Marginal" con “En el barro”, su esperado spin-off femenino que llega este jueves a la plataforma.

Con producción de Netflix, Underground Producciones y Telemundo Studios, la serie cocreada y producida por Sebastián Ortega cambia el escenario a una prisión para mujeres, explorando el sistema penitenciario femenino con una mirada cruda y realista.

“En el barro” promete ser una de las producciones argentinas más esperadas del año. Con su estreno el 14 de agosto en Netflix, anticipa tensión, transformación y una mirada femenina imprescindible sobre el poder, la camaradería y la supervivencia tras los muros de La Quebrada.

La nueva serie argentina llega este jueves 14 de agosto a la plataforma. Se espera que se encuentre disponible de forma global desde las 4 de la madrugada de la Argentina.

Sinopsis de “En el barro”

La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra, apodada “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, quien es conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo es atacado y cae al río. Solo cinco mujeres sobreviven, cubiertas de barro, y llegan a la orilla unidas por la adversidad.

Convertidas en "Las embarradas", estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, “tribus” carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas deberán reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.

Reparto principal “En el barro”

-Ana Garibaldi como Gladys Guerra “La Borges”

-Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana RujasTambién participan Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.

Entre las participaciones especiales están María Becerra en su debut actoral como Cleo, junto a Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, y regresos de Juan Minujín y Maite Lanata.

Fuente: Noticias Argentinas.