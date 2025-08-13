Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: “Va a ser un gran partido”

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce contra los All Blacks del sábado, en el inicio del Rugby Championship.

El concordiense volverá a vestir la camiseta deLos Pumas tras su ausencia en julio y se alista para el debut ante Nueva Zelanda por el Rugby Championship. “El equipo viene haciendo las cosas muy bien”, añadió.

Ausente en la ventana de julio, Marcos Kremer es uno de los jugadores que regresa en Los Pumas con vistas al arranque del Rugby Championship, que para los argentinos será el sábado frente a los All Blacks en Córdoba. En la previa al partido, el entrerriano anticipó el choque que viene con los hombres de negro y marcó la jerarquía del choque que viene en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Lo que admiro de los All Blacks es su cultura, su vida para el rugby. Entonces, nosotros siendo argentinos, aunque por ahí estés en un mejor momento que ellos, siempre los vas a respetar porque son los All Blacks. Es como a cualquier equipo de fútbol le debe pasar con Argentina”, le dijo a Scrum.

Sobre su regreso, Kremer indicó: “Jugar con esta camiseta después de no haber jugado por dos, tres meses calculo que no va a haber mucho cambio. Para algunos de los chicos calculo que tampoco”.

Y anticipó: “Va a ser un gran partido. Estamos en casa, con nuestra gente, en Córdoba, una tierra donde se siente el rugby. Creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, el staff viene haciendo las cosas muy bien. Tenemos que largarnos, dejar esos nervios de lado y dedicarnos a jugar rugby, que lo sabemos hacer, tenemos con qué hacerlo, tenemos los jugadores, la materia, todo. Entonces creo que va a ser un lindo partido. Obviamente no te voy a decir que les vamos a ganar o que vamos a perder por 50 puntos”.

Y detalló: “El trabajo que tenemos que hacer los forwards es tratar de darle esas oportunidades a los tres cuartos, esas pelotas rápidas o esas pelotas avanzando”.

Para el final el rugbier nacido en Concordia dijo: “Sabemos que si los forwards funcionan y andan bien, después atrás tenemos cosas para volar un poquito más, así que se vea el sábado, no hay que jugarlo antes, hay que estar tranquilos”.

Y cerró: “Quedan algunos días de trabajo así que hay que ajustar detalles y llegar bien afilados para el fin de semana”.