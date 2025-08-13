Rocamora será parte de una temporada con récord de equipos en la Liga Nacional Femenina

El Rojo uruguayense será uno de los 18 equipos de la competencia que comenzará en octubre.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay formará parte de una temporada que tendrá cifra récord en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Serán un total de 18 equipos los que participarán de esta edición del máximo certamen de mujeres organizado por la Asociación de Clubes (AdC).

Cabe destacar que el equipo uruguayense, único representante entrerriano en la divisional, ya confirmó este martes su cuerpo técnico para la competencia y tendrá el estreno de Sabrina Scévola como entrenadora principal en reemplazo de Lali González, quien será asistente técnico en el equipo masculino en la Liga Argentina de Básquet.

Ante la baja de Montmartre, a los 13 equipos restantes de la última temporada, se le suman Independiente de Neuquén por el cupo conseguido en La Liga Federal femenina 2024, Hindú Club de Córdoba y Bochas de Colonia Caroya, quienes en su proyecto deportivo no sólo participarán de La Liga Argentina sino que también de la primera división profesional del básquet femenino nacional, San José de Mendoza y El Biguá, tras el acuerdo firmado con la AdC por parte de la Región de Neuquén y el Alto Valle de incorporar al campeón del Torneo de Primera División.

Cabe resaltar que la Asociación Rosarina también firmó un acuerdo con AdC para vincularse deportivamente con La Liga Femenina. Así, el campeón de la próxima Liga Rosarina se sumará a la temporada 2026/27.

El principal certamen del básquet femenino comenzará en octubre y estará dividido en dos Conferencias de 9 equipos cada uno, tendrá su final en enero 2026.

A comienzos de enero 2026, disputará la Supercopa de La Liga Femenina correspondiente a la temporada 2025 enfrentando a El Talar (campeón del Torneo Apertura 24/25) y Ferro Carril Oeste (campeón de La Liga Femenina 2025). El campeón de la Supercopa disputará la Liga Sudamericana 2026.

El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2026, también se disputará dividido en dos conferencias y tendrá su definición por playoffs.

Todos los equipos: Bochas (CC), Chañares (JC), Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Gorriones, Hindú Club (C), Independiente (N), Instituto, Lanús, Náutico, Obras, Quimsa, Riachuelo, Rocamora, San José (M), Unión Florida.