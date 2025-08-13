La Editorial de Entre Ríos participará de la Feria del Libro “Paraná Lee”

El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia formará parte de la 13° edición del evento, que se desarrollará desde este jueves y hasta el domingo en la Sala Mayo de la capital entrerriana. La EDER contará con un stand propio para exhibir y poner a disposición del público su catálogo.

La Editorial acompañará además la presentación de Yuchán florecido, del escritor Claudio Puntel, obra ganadora del Premio Literario Provincial “Fray Mocho” en la categoría Cuento, máximo reconocimiento que otorga la provincia a sus escritores. Será este jueves 14 de agosto a las 18:30.

La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá a autoras y autores entrerrianos, editoriales provinciales y librerías, junto con escritores y escritoras de reconocimiento nacional. A lo largo de cuatro jornadas, el público podrá participar de presentaciones de libros, charlas, entrevistas, mesas de diálogo, espectáculos y propuestas para las infancias. La edición 2025 tiene como lema “Infinidad, Orillas, Ilusión”, y propone un espacio de encuentro en torno a la lectura, la palabra y las expresiones culturales, consolidándose como uno de los acontecimientos literarios más relevantes de la región.