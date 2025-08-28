Boca transfirió al entrerriano Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia

El futbolista entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en el fútbol europeo. Este jueves se confirmó que el volante nacido hace 24 años en Gualeguay continuará fue transferido desde Boca al Panathinaikos de Grecia, que desembolsará 5 millones de dólares por el 80% de su pase. Actualmente, el mediocampista se encontraba a préstamo en Platense, donde fue campeón de Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el primer semestre de 2025.

La negociación involucró a todas las partes con intereses en el pase del jugador, ya que Boca, dueño de la ficha, conservará el 20% de una futura venta, mientras que Platense, gracias a un acuerdo firmado en el préstamo hasta diciembre de 2025, se quedará con el 10% del monto de la transferencia actual por derechos de vidriera.

Así, al Xeneize le ingresarán 4,5 millones de dólares, mientras que el Calamar embolsará 500.000 dólares.

Taborda ya había expresado su deseo de dar el salto a Europa y, tras un acuerdo entre los clubes, se resolvió anticipar la finalización del préstamo para que pueda emigrar en este mercado de pases.

El mediocampista llega al Panathinaikos en un gran momento de su carrera, luego de consolidarse como pieza clave en el equipo de Vicente López, con el que consiguió el Torneo Apertura 2025, el primer título de Primera División en la historia del club.

Entre sus dos ciclos en Platense, Taborda disputó 86 partidos, con 11 goles y 4 asistencias, siendo uno de los referentes del plantel. En Boca, en cambio, tuvo menos rodaje: apenas 17 encuentros oficiales, con 631 minutos en cancha y sin participaciones directas en goles.

Su última aparición con la camiseta azul y oro fue en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, antes de consolidarse en Platense y ahora cumplir su sueño europeo, consigna NA.