Unión empató con Independiente Rivadavia y lidera en solitario

Unión e Independiente Rivadavia animaron un entretenido encuentro en Santa Fe.
Este sábado hubo acción en el estadio 15 de Abril, en donde Unión recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido, válido por la novena fecha de la Liga Profesional, contó con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Leandro Rey Hilfer.
Nota en desarrollo.
El empate dejó al Tatengue como único líder con 16 puntos, aprovechando la caída de Barracas ante Sarmiento por 1-0. Independiente Rivadavia, por su parte, quedó 13° con nueve unidades.
En la próxima fecha, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Banfield, el viernes 26, desde las 19; mientras que los mendocinos serán locales de Huracán, el domingo 28 desde las 19.30.
-SÍNTESIS-
Unión 2-2 Independiente Rivadavia.
Goles:
12’PT: Mauro Pittón -en contra- (IRI).
42’PT: Cristian Tarragona -penal- (UNI).
9’ST: Iván Villalba -en contra- (UNI).
19’ST: Alex Arce (IRI).
Formaciones:
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
DT: Leonardo Madelón.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce.
DT: Alfredo Berti.
Cambios:
16’ST: ingresó Kevin Retamar por Leonard Costa (IRI).
17’ST: ingresó Augusto Solari por Julián Palacios (UNI).
17’ST: ingresó Rafael Profini por Mauricio Martínez (UNI).
24’ST: ingresó Mauricio Cardillo por Maximiliano Amarfil (IRI).
28’ST: ingresó Nicolás Palavecino por Franco Fragapane (UNI).
34’ST: ingresó Fabrizio Sartori por Matías Fernández (IRI).
34’ST: ingresó Pedro Souto por Luciano Gómez (IRI).
34’ST: ingresó Mauro Peinipil por Ezequiel Bonifacio (IRI).
41’ST: ingresó Diego Díaz por Marcelo Estigarribia (UNI).
Amonestados:
43’PT: Maximiliano Amarfil (IRI).
50’PT: Alex Arce (IRI).
22’ST: Kevin Retamar (IRI).
45’ST: Augusto Solari (UNI).
Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: 15 de Abril.