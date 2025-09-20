Javier Milei le “soltó la mano” al Gordo Dan: “No me hago cargo”

Javier Milei se despegó del Gordo Dan por sus agravios a Luis Juez. Lo minimizó como uno más de sus “12 millones de seguidores”.

El presidente Javier Milei le "soltó la mano" públicamente al militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini, al desentenderse de los polémicos dichos del tuitero contra el senador Luis Juez y su hija. En una entrevista exclusiva con La Voz en Vivo, el mandatario fue contundente: "No me tengo que hacer cargo de lo que dicen mis seguidores".

Durante su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba, Milei relativizó la figura del influencer, a quien aglomeró como uno más de sus "cerca de 12 millones de seguidores". Según supo Noticias Argentinas, la declaración del Presidente busca cerrar un capítulo que generó un enorme costo político para La Libertad Avanza en la previa de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

La controversia se originó la semana pasada, cuando Parisini publicó un repudiable tuit atacando al senador Luis Juez y a su hija con discapacidad, luego de que el legislador votara a favor de la ley de emergencia en el sector. Este hecho desató una ola de críticas y fuertes cruces mediáticos que perjudicaron la imagen del oficialismo.

Consultado sobre el tema, Milei evitó condenar los dichos y optó por distanciarse. "Con Juez tengo una gran relación, él sabe de mi compromiso con la discapacidad", aseguró. Acto seguido, desestimó la pregunta: "¿Cree que me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores? Es ridículo".

Finalmente, el Presidente concluyó con un mensaje que marca un claro límite con su base de militantes más radicalizados: "Soy liberal, acúsenme por las cosas que yo dije. Si quiere saber qué opina uno de mis seguidores, se lo pregunta a él".

Fuente: Noticias Argentinas.