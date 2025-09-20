Ganaron Paracao, Talleres y Estudiantes por la Liga Provincial

Paracao ganó en La Paz y ahora comparte la penúltima posición con Independiente.
En el marco de la octava fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet, este viernes hubo actividad dentro de las zonas 2, 3 y 4. Tres equipos paranaenses obtuvieron victorias, dos fueron derrotados y uno más tendrá acción este sábado.
Por la Zona 2, Paracao derrotó a Independiente de La Paz en condición de visitante por 68-59, resultado con el que quedaron igualados en la penúltima posición del grupo con récord 2-6. Por esta misma zona, Talleres se aprovechó de Progreso y lo venció por 59-58 como local, por lo que se ubica cuarto con un récord de 5-3.
También hubo triunfo del Club Estudiantes, que ganó el duelo paranaense ante Quique por 62-55 como visitante y también tiene récord 5-3. El puntero e invicto (récord 8-0) es Urquiza de Santa Elena, que le ganó a Recreativo por 75-70 en condición de local.
En la Zona 3 hubo un juego adelantado que acabó con victoria de Estudiantes de Concordia por 80-70 ante Social y Deportivo San José. Con este resultado quedó como líder con acumuladod e 6-2, a la espera de lo que ocurra este domingo con Vélez y Santa Rosa de Chajarí, que podrían alcanzarlo.
Por la Zona 4 hubo actividad plena con victoria de Regatas Uruguay por 89-62 sobre Luis Luciano, con lo que mantiene su invicto y lidera con acumulado de 8-0. Detrás está Sportivo Peñarol de Tala con un acumulado de 6-2 luego de su victoria como visitante por 76-72 ante Zaninetti. Más atrás aparece Bancario, que venció al colista Juventud Unida por 75-69; mientras que en el duelo restante, Atlético Tala derrotó a BH por 77-73.
Este sábado habrá un partido correspondiente a la Zona 1: Ciclista de Paraná visitará a Parque de Villaguay en un duelo por las posiciones intermedias. El equipo paranaense está cuarto con récord 4-3; mientras que el villaguayense comparte el último lugar con Echagüe con récord 1-6. La disputa de la fecha continuará el domingo con tres partidos más.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 8
-Zona 1:
Sábado 20/9 - Desde las 20:
Parque - Ciclista.
Domingo 21/9 - Desde las 20:
Sionista - Sportivo.
Ferrocarril (San Salvador) - Echagüe.
Sarmiento - Olimpia.
-Zona 2:
Viernes 19/9:
Independiente 59-68 Paracao.
Talleres 59-58 Progreso.
Urquiza 75-70 Recreativo.
Quique 55-62 Estudiantes (Paraná).
-Zona 3:
Viernes 19/9:
Estudiantes (Concordia) 80-70 San José.
Domingo 21/9:
20: Capuchinos Vélez // Santa Rosa - La Armonía.
21: Federación - Ferrocarril (Concordia).
-Zona 4:
Viernes 19/9:
Bancario 75-69 Juventud Unida.
Zaninetti 72-76 Sportivo Peñarol.
Atlético Tala 77-73 BH.
Regatas 89-62 Luis Luciano.