Ganaron Paracao, Talleres y Estudiantes por la Liga Provincial

En el marco de la octava fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet, este viernes hubo actividad dentro de las zonas 2, 3 y 4. Tres equipos paranaenses obtuvieron victorias, dos fueron derrotados y uno más tendrá acción este sábado.

Por la Zona 2, Paracao derrotó a Independiente de La Paz en condición de visitante por 68-59, resultado con el que quedaron igualados en la penúltima posición del grupo con récord 2-6. Por esta misma zona, Talleres se aprovechó de Progreso y lo venció por 59-58 como local, por lo que se ubica cuarto con un récord de 5-3.

También hubo triunfo del Club Estudiantes, que ganó el duelo paranaense ante Quique por 62-55 como visitante y también tiene récord 5-3. El puntero e invicto (récord 8-0) es Urquiza de Santa Elena, que le ganó a Recreativo por 75-70 en condición de local.

En la Zona 3 hubo un juego adelantado que acabó con victoria de Estudiantes de Concordia por 80-70 ante Social y Deportivo San José. Con este resultado quedó como líder con acumuladod e 6-2, a la espera de lo que ocurra este domingo con Vélez y Santa Rosa de Chajarí, que podrían alcanzarlo.

Por la Zona 4 hubo actividad plena con victoria de Regatas Uruguay por 89-62 sobre Luis Luciano, con lo que mantiene su invicto y lidera con acumulado de 8-0. Detrás está Sportivo Peñarol de Tala con un acumulado de 6-2 luego de su victoria como visitante por 76-72 ante Zaninetti. Más atrás aparece Bancario, que venció al colista Juventud Unida por 75-69; mientras que en el duelo restante, Atlético Tala derrotó a BH por 77-73.

Este sábado habrá un partido correspondiente a la Zona 1: Ciclista de Paraná visitará a Parque de Villaguay en un duelo por las posiciones intermedias. El equipo paranaense está cuarto con récord 4-3; mientras que el villaguayense comparte el último lugar con Echagüe con récord 1-6. La disputa de la fecha continuará el domingo con tres partidos más.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 8

-Zona 1:

Sábado 20/9 - Desde las 20:

Parque - Ciclista.



Domingo 21/9 - Desde las 20:

Sionista - Sportivo.

Ferrocarril (San Salvador) - Echagüe.

Sarmiento - Olimpia.



-Zona 2:

Viernes 19/9:

Independiente 59-68 Paracao.

Talleres 59-58 Progreso.

Urquiza 75-70 Recreativo.

Quique 55-62 Estudiantes (Paraná).



-Zona 3:

Viernes 19/9:

Estudiantes (Concordia) 80-70 San José.



Domingo 21/9:

20: Capuchinos Vélez // Santa Rosa - La Armonía.

21: Federación - Ferrocarril (Concordia).



-Zona 4:

Viernes 19/9:

Bancario 75-69 Juventud Unida.

Zaninetti 72-76 Sportivo Peñarol.

Atlético Tala 77-73 BH.

Regatas 89-62 Luis Luciano.