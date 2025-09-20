Vóley: Argentina enfrenta a Italia por octavos del mundial

Luego de la gran victoria ante Francia por 3-2 y la clasificación como líder del Grupo C, el seleccionado argentino de vóley masculino jugará por los octavos de final. El rival será el último campeón mundial, Italia, este domingo desde las 4.30 de la mañana (hora de Argentina).

El duelo por los octavos se disputará en la arena SM Mall of Asia de la ciudad de Pasay, Filipinas, y contará con el arbitraje de Mokry Juraj y Sarikaya Ozan Çagi, oriundos de Eslovaquia y Turquía, respectivamente.

El equipo argentino clasificó como invicto del Grupo C luego de sus triunfos ante Finlandia, Corea del Sur y Francia. Su rival será Italia debido a que el seleccionado europeo terminó sorpresivamente como escolta de Bélgica en el Grupo F.

En su camino a los octavos de final, el combinado dirigido por Ferdinando Di Giorgi venció a Argelia (3-0 por 25/13, 25/22 y 25/17) y Ucrania (3-0 por 25/21, 25/22 y 25/18); mientras que cayó ante los belgas por 3-2 (23/25, 20/25, 25/22, 25/21 y 15/13).

En caso de obtener el boleto hacia la próxima instancia del campeonato, Argentina se cruzaría con el ganador de la llave entre Bélgica y Finlandia, provenientes de los mismos grupos que los seleccionados argentino e italiano.

Además del paranaense Luciano Vicentín, el plantel conducido por Marcelo Méndez cuenta con los siguientes nombres: Matías Sánchez Pages, Jan Martínez Franchi, Joaquín Gallego, Germán Gómez, Luciano Palonsky, Bruno Loser, Santiago Danani, Manuel Armoa Morel, Luciano de Cecco, Pablo Kukartsev, Nicolás Zerba, Ignacio Luengas y Matías Giraudo.

Resultados de Argentina

Grupo C:

3-2 (19/25, 18/25, 25/22, 25/22 y 15/11) vs. Finlandia.

3-1 (25/22, 23/25, 25/21 y 25/18) vs. Corea del Sur.

3-2 (28/26, 25/23, 21/25, 20/25 y 15/12) vs. Francia.