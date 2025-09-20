Marista RC venció a Estudiantes y lo eliminó del Torneo del Interior

Marista fue el verdugo del sueño de Estudiantes de jugar la definición del torneo.

Este sábado llegó el punto final para el Club Atlético Estudiantes en la disputa del Torneo del Interior “A” 2025. Fue en la ciudad de Mendoza, en donde el Albinegro perdió ante Marista RC por 33-24 en el marco de las semifinales del certamen.

El equipo paranaense llegó a esta instancia a fuerza de buen rendimiento en el inicio de la fase de grupos y a un triunfazo por 18-17 en el duelo por los cuartos de final ante Jockey de Rosario en condición de visitante. El equipo paranaense firmó de esta manera su mejor participación en el torneo de nivel nacional.

Para este partido que será parte de la historia del Albinegro, el headcoach Pedro Fontanetto eligió a: Diego Correa, Ramiro Gurovich, Francisco Floreán; Nicolás Sain, Augusto Senger; Juan Mernes, Felipe Villagrán, Basilio Cañas; Juan Lescano, Bruno Heit, Augusto Perren, Máximo Cañas; Santo Lescano, Franco Rossetto y Tomás Ferreyra.

En el otro duelo por las semifinales, Jockey de Córdoba derrotó a Duendes por 41-27 luego de recurrir al tiempo extra para estirar la definición. De esta manera, el conjunto cordobés será rival del verdugo del CAE en la definición del torneo. Ese partido se disputará el próximo sábado 27 de septiembre.

La campaña de Estudiantes

-Fase de grupos:

32-22 vs. Santa Fe RC.

27-20 vs. Jockey Club (Córdoba).

18-8 vs. Los Tordos.

37-51 vs. Los Tordos.

15-41 vs. Jockey Club (Córdoba).

32-15 vs. Santa Fe RC.



-Cuartos de final:

18-17 vs. Jockey (Rosario).



-Semifinal:

33-24 vs. Marista RC.