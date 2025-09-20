Estudiantes buscará la final del Torneo del Interior “A” en Mendoza

En los cuartos de final, Estudiantes venció a Jockey de Rosario de forma agónica (18-17).

A partir de las 15.30 de este sábado, el Club Estudiantes de Paraná vivirá una auténtica cita con su historia. En el marco de las semifinales del Torneo del Interior “A”, enfrentará a Marista en el estadio del equipo mendocino, con la posibilidad de acceder a su primera final en el certamen.

El partido contará con el arbitraje de Tomás Ninci de la Unión de Córdoba. Sus asistentes serán Agustín Altabe (Córdoba) y Jeremías Volante (Sur). La disputa del encuentro será en cancha de Marista, en Mendoza.

Estudiantes viene como escolta en el Torneo Regional del Litoral y llega entonado luego de la victoria en el clásico ante el Paraná Rowing Club por 34-11. Actualmente está segundo en el Top 9 con 51 puntos y ya está clasificado a las semifinales por el título del TRL. En el TDI “A”, Estudiantes viene de eliminar a Jockey de Rosario tras vencerlo por 18-17 en un partido que se definió en los últimos segundos.

Para este partido, Pedro Fontanetto pondrá lo mejor que tiene a disposición. El XV del Albinegro contará con los siguientes nombres: Diego Correa, Ramiro Gurovich, Francisco Floreán; Augusto Senger, Nicolás Saín; Felipe Villagrán, Juan Mernes, Basilio Cañas; Juan Lescano, Bruno Heit, Augusto Perrén, Máximo Cañas; Santo Lescano, Franco Rossetto y Tomás Ferreyra.

En el banco esperarán por su posibilidad Valentín Haiek, Mateo Martínez, Tomás Girard, Facundo Ferrer, Franco Vartorelli, Álvaro Ferreyra, Simón Bollo y Mateo Santana.

En la previa del partido, el capitán Mernes indicó al sitio oficial de la Unión Argentina de Rugby que su equipo no llegó a semifinales por casualidad. “Es el resultado de mucho trabajo, no solamente de este año, sino también de años anteriores”, dijo.

“Estamos muy bien como grupo y llegamos con muchas ganas de jugar esta instancia. Sabemos que será un partido durísimo ante Marista, rival al que nunca enfrentamos, pero sabemos que es un gran equipo que le gusta jugar buen rugby”, agregó.

El rival

Marista llega de un gran recorrido dentro del Torneo del Interior. En la fase de grupos ganó la Zona A con 25 puntos, dos por encima de Gimnasia y Esgrima de Rosario. En esta instancia registró una sola derrota frente al equipo rosarino por 23-16. Ya en cuartos de final, no tuvo piedad ante Tala, al que venció por 26-3 para acceder a las semifinales.

Para este partido, el headcoach Daniel Roccuzzo pondrá lo mejor que tiene a su disposición. Es así que el XV iría con: Maximiliano Montilla, Alejandro Pronce, Jesús Porro; Agustín Sarelli Trombetta, Valentín Gozálvez; Tomás Gómez González, Agustín Gómez González, Telmo Fernández; Lucca Filizzola Moyano, Bautista Filizzola Falcioni; Lucas Bartolini, Santiago Dora Formica; Alejo Videla Raganato, Matías Colomer y Julián Hernández.

En el banco de suplentes aguardarán por su chance Gabriel Pronce, Tomás Bartolini, Marcos Porro, Fausto Fernández lores, Francisco Allamand Villafañe, Gerónimo Tejada Príncipe, Genaro Podestá Pulenta y Lisandro Sosa Jiranek.