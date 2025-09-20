Colapinto chocó y quedó afuera en la Q1 del GP de Azerbaiyán

Este sábado por la mañana argentina se desarrollaron la última práctica y la clasificación de la 17ª fecha de la Fórmula 1. Luego de un buen resultado en el entrenamiento, en el que terminó 15°, el argentino tenía buenas expectativas para la Clasificación.

Primera tanda

En la Q1 se produjo rápidamente un toque del tailandés Alex Albon que provocó la primera bandera roja de la prueba. La parte izquierda de su vehículo impactó contra el muro de contención y frenó el desarrollo de la competencia.

A poco más de seis minutos para el final, Franco Colapinto marcó un tiempo que lo dejó en el noveno lugar y luego de caer al décimo puesto se produjo el choque de Nico Hulkenberg. El veterano anticipó lo que le ocurriría a Pierre Gasly poco después, confundiendo el camino de fuga con la pista.

Luego de que la competencia estuviera parada por varios minutos, los pilotos volvieron a pista a buscar el mejor registro posible, con los Alpine guardados en boxes. En esa búsqueda el ganador fue Lando Norris con un tiempo de un minuto, 41 segundos y 322 milésimas, apenas nueve milésimas mejor que el de Max Verstappen y 136 milésimas por debajo del registro de Charles Leclerc, tercero.

Sobre el final del cronómetro salieron los dos Alpine, pero no tuvieron suerte. Colapinto cayó en el clasificador hasta el 16° lugar durante la prueba y eso no fue todo: Gasly cometió el mismo error que Hulkenberg y luego el argentino, que venía detrás, se pasó de largo en la cuarta curva e impactó con fuerza con el costado izquierdo de su auto. No solo quedó fuera de la prueba sin poder establecer un segundo tiempo, sino que además rompió su automóvil.

Además de Gasly y Colapinto, en esta prueba quedaron fuera Albon, Esteban Ocon y Hulkenberg.

Segunda tanda

A tres minutos de iniciada la prueba hubo bandera roja por el choque de Oliver Bearman en la curva dos, lo que dejó al de Haas sin chances de avanzar de etapa prácticamente en el arranque. El golpe fue en su lateral derecho, provocando la rotura de la suspensión y dejándolo fuera de la prueba.

Los Ferrari tuvieron problemas a lo largo de la segunda prueba. Charles Leclerc se pasó en una curva y tuvo que acelerar hasta el final para conseguir meterse entre los diez mejores tiempos. Lewis Hamilton, por su parte, quedó entre los cinco eliminados junto a Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll y Bearman.

El mejor registro de esta tanda fue para el neerlandés Max Verstappen: un minuto, 41 segundos y 255 milésimas obtenidos ya con la bandera a cuadros. Detrás quedaron Lando Norris y Oscar Piastri a 141 y 159 milésimas, respectivamente.

Tercera tanda

En el arranque de la tercera prueba clasificatoria comenzó a llover como para aumentar la dificultad. El primer piloto en manifestar problemas fue el británico George Russell, pero el que peor la pasó fue Charles Leclerc, que directamente chocó contra el muro y quedó fuera de competencia a siete minutos del final. Así llegó una nueva bandera roja.

A cuatro minutos del final, luego de una larga demora por la bandera roja de Leclerc se produjo un nuevo abandono. Esta vez fue Oscar Piastri el que impactó su vehículo contra el muro, destrozando la parte delantera y provocando la sexta bandera roja de la jornada.

En una accidentada competencia, la pole terminó siendo para Max Verstappen, que registró un tiempo de un minuto, 41 segundos y 117 milésimas. El segundo lugar fue para Carlos Sainz a 478 milésimas, mientras que Liam Lawson tuvo el tercer mejor registro a 590 milésimas. Lando Norris tuvo un roce que lo dejó en el séptimo lugar, lejos de lo esperable para McLaren.

La carrera en el circuito de Bakú presentará grandes desafíos para los pilotos. El circuito ya dio pruebas de ser peligroso y para Colapinto, que chocó y quedó afuera de la Q1, llegará la revancha en la final del GP de Azerbaiyán.