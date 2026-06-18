Natación: convocaron a Miranda Lescano Doce al Campeonato PanAM Aquatics

La nadadora del PRC fue convocada para competir en Ibagué, Colombia.

La nadadora del Paraná Rowing Club, Miranda Lescano Doce, fue convocada para integrar la selección argentina que participará del Campeonato PanAM Aquatics Ibagué 2026, a disputarse del 8 al 12 de julio en Colombia.

Desde el club de la Costanera destacaron: “Este reconocimiento es el reflejo de su esfuerzo, compromiso y dedicación diaria, y representa un enorme orgullo para toda la familia del Paraná Rowing Club”. Y agregaron: “Felicitamos a Miranda, a su familia y a su entrenador por este gran logro”.

Cabe destacar que la paranaense será una de las 14 mujeres que integrará el seleccionado femenino (también irán 14 varones) de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), conformado por nadadores de 16 a 18 años.

Cabe destacar que la participación se realiza bajo la modalidad autofinanciada y tiene un costo de referencia de 3450 dólares por persona. El monto incluye concentración en Buenos Aires, seguro médico internacional, indumentaria oficial de la selección juvenil argentina, comidas en tránsito, traslados aéreos internacionales, traslados terrestres en Colombia, alojamiento, alimentación y costos de participación en el campeonato.