Ciclo de Charlas Periodísticas: Germán de los Santos presentará este viernes su último libro “Niños Sicarios”

El periodista Germán de los Santos presentará su último libro “Niños Sicarios” en el ciclo de charlas de ANÁLISIS, hoy a las 20, con entrada libre y gratuita, en el Howard Johnson Mayorazgo.

Este viernes, a las 20, en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná, el reconocido periodista e investigador Germán de los Santos presentará su último libro, “Niños Sicarios”, en una nueva jornada del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 que organizan ANÁLISIS, Canal 9 Litoral y Radio Plaza. Como en cada encuentro, la actividad será con entrada libre y gratuita.

La presencia de De los Santos constituye uno de los momentos más destacados de la actual edición del ciclo, en virtud de la relevancia de su trabajo periodístico y del profundo conocimiento que ha desarrollado durante décadas sobre uno de los fenómenos más complejos y preocupantes de la Argentina y la América Latina contemporánea: el narcotráfico y el crimen organizado.

Corresponsal en Rosario del diario La Nación, De los Santos es considerado hoy uno de los periodistas que más sabe sobre narcotráfico en el país. Su trayectoria y sus investigaciones han trascendido las fronteras nacionales y lo han convertido en una referencia obligada en América Latina, donde ha sido convocado en numerosas oportunidades para exponer sobre el avance de las organizaciones criminales, las transformaciones del delito y sus impactos sociales, especialmente en las grandes ciudades.

Su carrera profesional comenzó en medios gráficos de Rosario, desempeñándose en los diarios “El Ciudadano” y “El Litoral”. Entre 2007 y 2009 integró el equipo del diario “Crítica” y posteriormente colaboró con diversos medios nacionales e internacionales. También desarrolló una intensa actividad en radio, como columnista en Radio Universidad Nacional de Rosario y Radio Dos.

A lo largo de los años, sus investigaciones sobre seguridad, violencia urbana y narcotráfico marcaron agenda pública y aportaron información clave para comprender procesos que muchas veces permanecían ocultos detrás de las estadísticas y los discursos oficiales. Esa tarea le valió importantes reconocimientos profesionales.

En 2015 recibió el Premio Adepa a la Mejor Investigación Periodística. Dos años más tarde obtuvo el Premio Konex en la categoría Periodismo Gráfico y el Premio Fopea al Mejor Libro de Investigación por “Los Monos” (Editorial Sudamericana), una obra que se convirtió en referencia indispensable para entender la estructura y el funcionamiento de una de las organizaciones criminales más influyentes de la Argentina.

En 2023, la Academia Nacional de Periodismo le otorgó la Pluma de Honor, una de las máximas distinciones de la profesión, en reconocimiento a su trayectoria, sus investigaciones y su permanente compromiso con la defensa del interés público.

Ahora llega este viernes a Paraná para presentar “Niños Sicarios”, un trabajo que vuelve a internarse en las zonas más sensibles de la realidad argentina, abordando el fenómeno de la participación de menores en estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la violencia urbana. La obra propone una mirada profunda sobre una problemática que interpela a toda la sociedad y que exige reflexión, análisis y debate.

Un espacio de encuentro para pensar la realidad

La visita de Germán de los Santos se inscribe en una nueva edición del Ciclo de Charlas Periodísticas que desde hace años impulsan ANÁLISIS,Canal 9 Litoral y Radio Plaza, consolidado como uno de los espacios más importantes de reflexión pública, periodismo y actualidad en Entre Ríos.

La edición 2026 comenzó el pasado 27 de marzo con la presencia de Reynaldo Sietecase, quien desarrolló la conferencia titulada “El día después del periodismo”, una mirada crítica sobre los desafíos que enfrenta la profesión en tiempos de transformación tecnológica y crisis de confianza.

Posteriormente, el 10 de abril, fue el turno de Hugo Alconada Mon, quien convocó a una multitud para abordar el tema “Periodismo, investigación y poder”, compartiendo experiencias y reflexiones surgidas de algunas de las investigaciones más resonantes de los últimos años.

El tercer encuentro se realizó el 23 de mayo y tuvo como protagonistas a Mariel Fitz Patrick y Hernán Capiello, quienes analizaron la relación entre “Justicia, poder y política”, aportando una mirada rigurosa sobre el funcionamiento institucional y los desafíos de la transparencia democrática.

La programación continuará el próximo 25 de julio con la presencia de Miguel Wiñazki y Carlos Ares, quienes reflexionarán sobre “El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes”, una temática especialmente relevante en tiempos atravesados por la sobreabundancia informativa, la Inteligencia Artificial y la circulación de la desinformación.

Luego, el 21 de agosto, el periodista Facundo Pastor presentará su libro “El cuerpo de Perón”, una investigación que revisita uno de los episodios más impactantes y enigmáticos de la historia política argentina.

Finalmente, el 12 de septiembre, Manu Jove y Jairo Straccia abordarán la charla sobre “Periodismo, poder y dinero. Quién paga la crisis en la Argentina de hoy”, una propuesta orientada a comprender las complejas relaciones entre economía, política y sociedad.

La importancia de sostener un espacio cultural abierto a la comunidad

Cada una de estas jornadas ha demostrado que existe un público interesado en escuchar, preguntar, debatir y reflexionar sobre los grandes temas de la actualidad. Cientos de personas han participado de cada encuentro, transformando al Ciclo de Charlas Periodísticas en un verdadero espacio de intercambio ciudadano, donde el periodismo deja de ser únicamente una actividad informativa para convertirse también en una herramienta de pensamiento crítico y de promover el diálogo ciudadano.

En tiempos marcados por informaciones falsas, la fragmentación de los discursos y el predominio de los intercambios digitales sin responsabilidad, sostener ámbitos presenciales de encuentro representa un desafío cada vez mayor. Sin embargo, también constituye una apuesta cultural imprescindible. Reunir a periodistas de trayectoria, investigadores y referentes nacionales con la comunidad entrerriana implica defender el valor de la palabra, el debate respetuoso y la búsqueda colectiva de respuestas frente a una realidad compleja.

Por eso, cada nueva edición de este ciclo supone mucho más que la organización de una serie de conferencias. Es el resultado de un esfuerzo sostenido, de una convicción compartida y de la decisión de mantener abierto un espacio que enriquece la vida cultural de Paraná y de toda la región. Que cientos de personas acompañen cada convocatoria confirma que vale el esfuerzo de insistir en estas iniciativas, porque allí donde hay diálogo, reflexión y conocimiento compartido, también hay una sociedad que busca comprenderse mejor a sí misma y construir un futuro con más herramientas para enfrentar sus desafíos.