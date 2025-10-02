El Concejo Deliberante de Paraná abordará la unificación de los períodos en los ejercicios de las Defensorías

El Concejo Deliberante de Paraná fue convocado a sesión especial para este jueves 2 de octubre, a las 9, conforme las facultades dispuestas por el artículo 4° del Reglamento Interno.

Está previsto que se trate el dictamen de Comisión respecto al proyecto de ordenanza a través del cual se propone unificar los períodos de ejercicios del defensor Titular, defensor Adjunto y defensor de los Derechos de las Personas Mayores.

Se impulsa la modificación del Artículo 6° de la Ordenanza 9389, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El mandato del Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por un solo período consecutivo. Su mandato se iniciará y finalizará en forma simultánea con el período del Defensor Titular y el Defensor Adjunto”.