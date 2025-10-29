Vóley: con Echagüe y Rowing son 16 los equipos confirmados para la Liga Nacional Masculina

El AEC es uno de los equipos inscriptos para la próxima edición de la LNVM.

Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club son dos de los 16 equipos que participarán de la próxima edición de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina, según confirmó la Federación Argentina de Vóley (FeVA).

Los dos equipos paranaenses serán parte de la competencia que también contará con la presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

El comienzo del certamen será en la segunda semana de enero y desde la FeVA se inficó que próximamente se oficializarán las zonas en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.

Cabe recordar que la última edición tuvo como escenario de la fase regular el estadio Luis Butta, del AEC. Desde allí salieron los clasificados a los playoffs y a la lucha por la permanencia.

Los equipos confirmados:

Libertad de San JerónimoNormal 3 de RosarioObras San JuanFerro (Capital Federal)UVT de San JuanParaná Rowing Club Atlético Echagüe ClubVilla DoraAteneo Mariano MorenoClub Infernales de SaltaLafinur de San LuisClub SonderClub CittaLa Calera de CórdobaGimnasia y Esgrima de Santa FeEstudiantes de La Plata