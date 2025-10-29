TC en Paraná: así serán los horarios del fin de semana

El fin de semana el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 estarán presentes en el autódromo de la ciudad de Paraná. Para todas las categorías la actividad comenzará el sábado por la mañana con los entrenamientos correspondientes. El domingo el TC estará largando a la hora 13,30 la final. Ese día, por la mañana, se desarrollarán las series del TC Pista y del TC.

Los horarios completos (todas las categorías)

Sábado

Fórmula 2

9 a 09.20 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.

TC Pista

9.25 a 9.55 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

10 a 10.30 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

Fórmula 2

10.35 a 10.55 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.

Turismo Carretera

11.05 a 11.25 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11.30 a 11.50 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

Fórmula 2

11.55 a 12.05 Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.

TC Pista

12.10 a 12.40 2hacer. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

12.45 a 13.15 2hacer. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

Turismo Carretera

13.20 a 13.50 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13.55 a 14.25 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Fórmula 2

15.10 a 15.20 Carrera Clasificatoria 10 minutos.

TC Pista

15.25 a 15.33 Clasificación 1* Tercio 8 Min.

15.38 a 15.46 Clasificación 2* Tercio 8 Min.

15.51 a 15.59 Clasificación 3* Tercio 8 Min.

Turismo Carretera

16.03 a 16.11 Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16.16 a 16.24 Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16.29 a 16,37 Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16.42 a 16.50 Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

Domingo

TC Pista

9.15 1ra. Serie, 5 vueltas.

9.40 2da. Serie, 5 vueltas.

Turismo Carretera

10.10 1ra. Serie, 5 vueltas.

10.35 2da. Serie, 5 vueltas.

11 3ra. Serie, 5 vueltas.

Fórmula 2

11.25 a 11.45 Final 12 vueltas o 20 minutos máximo.

TC Pista

12.15 a 12.55 Final 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo

Turismo Carretera

13.30 a 14.20 Final 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.