TC en Paraná: así serán los horarios del fin de semana

Desde este sábado, el Club de Volantes Entrerrianos recibirá la fecha 13 del Turismo Carretera.
El fin de semana el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 estarán presentes en el autódromo de la ciudad de Paraná. Para todas las categorías la actividad comenzará el sábado por la mañana con los entrenamientos correspondientes. El domingo el TC estará largando a la hora 13,30 la final. Ese día, por la mañana, se desarrollarán las series del TC Pista y del TC.
Los horarios completos (todas las categorías)
Sábado
Fórmula 2
9 a 09.20 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.
TC Pista
9.25 a 9.55 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
10 a 10.30 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
Fórmula 2
10.35 a 10.55 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.
Turismo Carretera
11.05 a 11.25 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11.30 a 11.50 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
Fórmula 2
11.55 a 12.05 Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.
TC Pista
12.10 a 12.40 2hacer. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
12.45 a 13.15 2hacer. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
Turismo Carretera
13.20 a 13.50 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
13.55 a 14.25 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
Fórmula 2
15.10 a 15.20 Carrera Clasificatoria 10 minutos.
TC Pista
15.25 a 15.33 Clasificación 1* Tercio 8 Min.
15.38 a 15.46 Clasificación 2* Tercio 8 Min.
15.51 a 15.59 Clasificación 3* Tercio 8 Min.
Turismo Carretera
16.03 a 16.11 Clasificación 4* Cuarto 8 Min.
16.16 a 16.24 Clasificación 1* Cuarto 8 Min.
16.29 a 16,37 Clasificación 2* Cuarto 8 Min.
16.42 a 16.50 Clasificación 3* Cuarto 8 Min.
Domingo
TC Pista
9.15 1ra. Serie, 5 vueltas.
9.40 2da. Serie, 5 vueltas.
Turismo Carretera
10.10 1ra. Serie, 5 vueltas.
10.35 2da. Serie, 5 vueltas.
11 3ra. Serie, 5 vueltas.
Fórmula 2
11.25 a 11.45 Final 12 vueltas o 20 minutos máximo.
TC Pista
12.15 a 12.55 Final 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo
Turismo Carretera
13.30 a 14.20 Final 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.