UCR: Gutiérrez destacó el protagonismo partidario en la gestión provincial

El dirigente radical de Paraná, Ricardo Gutiérrez, resaltó el encuentro del radicalismo en Villa Elisa, "como un espacio para consolidar el rol del partido y destacar el trabajo dentro de nuestro gobierno", dijo.

"Fortalecer la construcción política y avanzar en una renovación basada en sus valores históricos y los desafíos actuales fueron también ejes relevantes que se abordaron", señaló.

En el marco del encuentro que se realizó en Villa Elisa, donde se reunieron dirigentes radicales de toda la provincia, Gutiérrez puso en valor el proceso político que viene construyendo el radicalismo entrerriano y la importancia de consolidar esta etapa con responsabilidad y vocación de futuro. “Nosotros tomamos una decisión que tiene que ver con la responsabilidad. Elegimos ser parte de un gobierno, aportar al cambio de Entre Ríos y asumir el compromiso de construir desde el lugar que nos toca”, expresó.

En ese sentido, señaló que se trató de un proceso que excede lo coyuntural y que tiene su origen en una decisión política más profunda del radicalismo: “A partir de esa vocación de construir y de asumir responsabilidades, avanzamos en la conformación de un frente que no nació solo como una herramienta electoral o legislativa. Lo que veníamos planteando era la necesidad de consolidarlo como un frente de gobierno, y hoy ese proceso se va construyendo día a día”.

Gutiérrez destacó que el radicalismo formó parte activa de la gestión en distintos niveles: “Hay presencia institucional, con la Vicegobernación, con ministros, con equipos de trabajo y con dirigentes en diferentes áreas. Eso implica un compromiso mayor, porque no se trata solo de opinar, sino de gestionar y de dar respuestas”.

En esa línea, valoró el trabajo que se vino realizando desde los distintos ámbitos: “Hubo un esfuerzo importante desde lo legislativo, acompañando las herramientas que el gobernador necesitaba para gestionar; de los intendentes, que estuvieron y están todos los días en el territorio, dando la cara y atendiendo a los vecinos; y de cada funcionario, que desde su lugar aportó gestión, cercanía y honestidad”.

Asimismo, remarcó una de las características centrales del radicalismo:“Es un partido con fuerte presencia territorial, con cercanía con la gente y con una tradición de compromiso que se expresa incluso en los momentos más difíciles”.

En relación con el funcionamiento interno del partido, Gutiérrez destacó el valor democrático del radicalismo y el proceso que llevó a estos sectores a consolidarse: “El radicalismo es un partido que se distingue por sus valores, pero también por su vida interna. Es un espacio donde quienes creen tener las mejores ideas pueden desarrollarlas, plantearlas y buscar el acompañamiento de las mayorías”.

En ese sentido, señaló que los dirigentes de diferentes sectores que participaron del encuentro en Villa Elisa fueron expresión de ese proceso: “Quienes nos reunimos formamos parte de distintos sectores” que, con matices, coincidimos en un rumbo común. Eso se vio reflejado en procesos recientes, como el último congreso partidario y la elección interna para definir candidaturas legislativas.

Asimismo, apuntó: “También fuimos los sectores que, de manera unánime, acompañamos la conformación de la conducción actual, entendiendo la importancia de ordenar y fortalecer al radicalismo. Eso implicó una responsabilidad mayor: no solo representar una mayoría, sino trabajar con vocación de unidad para fortalecer al partido y proyectarlo hacia adelante”, agregó.

En ese marco, Gutiérrez expresó que el encuentro también fue una instancia de participación y escucha: “Fue un buen momento para que la dirigencia pudiera expresarse, compartir miradas y decir lo que piensa, con respeto y con vocación de construir”.

De cara a lo que viene, planteó la necesidad de seguir consolidando el rol del radicalismo dentro de nuestro frente: “Estamos en una etapa en la que el radicalismo tiene la responsabilidad de aportar más, desde la capacidad de gestión, las ideas y el territorio”.

Finalmente, el dirigente llamó a sostener una mirada reflexiva y comprometida hacia el futuro: “Tenemos que seguir fortaleciendo el radicalismo, pero también renovarlo en serio, con una visión moderna y con los valores que siempre nos definieron”.

En ese sentido, agregó: “Los postulados históricos del radicalismo —la defensa de la democracia, de las instituciones, de la educación pública y la honestidad— no tienen que servir solamente para mirarnos con nostalgia, sino que deben ser la base desde la cual enfrentar los nuevos desafíos”.

Y concluyó: “Hoy el radicalismo tiene que seguir estando donde están los problemas de la gente, entender la realidad que se vive hoy y representarla. Esa es la forma en que el partido se fortalece: no solo recordando lo que fue, sino demostrando todos los días para qué está y qué puede hacer por la gente”.