El Gobierno suma apoyo para el Presupuesto 2026: acordó con el gobernador de Chaco y recibió a Weretilneck

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron con Leandro Zdero en Casa Rosada. Luego estuvieron con el mandatario de Río Negro, que se fue del palacio de gobierno sin realizar declaraciones.

Con el Presupuesto 2026 como objetivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes. El primer aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) visitó las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que utiliza el Jefe de Gabinete a las 9.15, con el objetivo de sumar voluntades legislativas al oficialismo.

Luego de una hora de intercambio, Zdero se retiró de Casa Rosada luego de calificar de “muy positivo” el primer contacto con el Ejecutivo. “Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

Consultado por la reforma laboral en la que trabaja la administración libertaria, el chaqueño se pronunció a favor de “modernizar” el sistema de trabajo y aseguró que se llevó la promesa de acceder al borrador de la misma, un reclamo de varios de sus pares.

Si bien estaba previsto que el intercambio iniciara a las 11.30, debió adelantarse por incompatibilidades en la agenda. “Siempre hubo dos opciones de horario y por agenda calzó mejor a las 9″, explicaron a Infobae desde la cartera que encabeza “El Colo” Santilli.

A través de su cuenta de X, Zdero contó detalles del intercambio matutino: “Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente. Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión”. “También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco, y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, completó.

Lo cierto es que el tándem federal encabeza una nueva semana de reuniones con los representantes de las provincias para replicar el intercambio ampliado de 20 gobernadores que se mostraron junto al presidente Javier Milei en la última actividad de Guillermo Francos y Lisandro Catalán al frente de sus cargos.

Diez minutos antes de la hora pactada, a las 12.20, el rionegrino Alberto Weretilneck visitó Casa Rosada con una serie de reclamos relativos al deterioro de las rutas en la provincia que lidera. Hace algunos días, elevó una presentación al respecto y la Justicia indició que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón, y deberá fallar por el estado de la Ruta 151. Casi una hora más tarde, abandonó el Palacio de Gobierno sin prestar declaraciones a la prensa acreditada

El temario de ambos intercambios incluyó además la necesidad del Poder Ejecutivo de aprobar el Presupuesto 2026, pero también el debate por los cambios impositivos, la modernización laboral y el endurecimiento del Código Penal. Asimismo, los funcionarios se mostraron abiertos a las solicitudes de cada mandatario provincial con la idea de consolidar los apoyos.

En la previa, Zdero utilizó sus redes sociales para expresarse sobre el accidente automovilístico que protagonizó su hermano, Horacio Zdero, en el acceso Juan D. Perón de la ciudad de Quitilipi, que dejó el saldo de una muerte. “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, sostuvo esta mañana desde su cuenta de X, y sumó: “Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”.

El chaqueño fue el primero de los aliados que tuvo el sello libertario camino a las elecciones nacionales legislativas, donde la alianza se impuso con un 45,57% de los votos por sobre Fuerza Patria (43,58%), y es de los gobernadores que expresa mejor sintonía con el propio Milei.

Hasta el momento, las terminales del Gobierno establecieron contactos con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), y Raúl Jalil (Catamarca).

El objetivo de Santilli es reunirse de manera individual con la veintena de mandatarios provinciales que expresaron su voluntad de colaborar con la administración libertaria y para eso, brinda algunas concesiones. Sin embargo, afuera de la nómina quedan los opositores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no serán convocados, al menos por ahora.

Se espera que los intercambios se repliquen en lo que resta de la semana, con la intención de incluir al temario de sesiones extraordinarias algunos de las demandas provinciales. Los reclamos centrales que presentan las provincias giran en torno a una nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos.

“La agenda tendrá algunas cosas más que vienen de los gobernadores. Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, prometió Santilli, con los empresarios industriales de testigo, en el marco de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

