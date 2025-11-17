Estatales santafesinos recibirán una compensación salarial del 4,8% en noviembre

La medida apunta a corregir desfasajes generados por los incrementos escalonados del acuerdo semestral.
El gobierno de Santa Fe anunció que aplicará una compensación salarial para los empleados públicos con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada entre julio y octubre, que alcanzó el 8,8% según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). La medida, que formaba parte de un compromiso asumido por la gestión provincial, apunta a corregir desfasajes generados por los incrementos escalonados del acuerdo semestral y asegurar un piso mínimo de mejora para todos los trabajadores.
El esquema vigente contemplaba aumentos del 7% para los salarios más altos y del 10% para los más bajos. Aplicados mes a mes, esto implicó que hasta octubre las categorías superiores sumaran un 5% de suba, mientras que los sueldos menores alcanzaron el 10% gracias a los incrementos mínimos garantizados.
Con la inflación por encima de esos porcentajes, el Ejecutivo decidió compensar la diferencia a quienes recibieron aumentos inferiores al 8,8% en el período. En paralelo, otorgará una suma fija de 30.000 pesos a los trabajadores que sí superaron ese porcentaje, para fortalecer especialmente a los sectores de menor poder adquisitivo, confirmó Rosario3.
La compensación se reflejará en los haberes de noviembre, que además incorporarán el 1% correspondiente a ese mes según la pauta salarial acordada. Así, los sueldos de noviembre tendrán un aumento total del 9,8% respecto de junio —el 8,8% de inflación más el punto porcentual ya previsto—. Para diciembre, el incremento acumulado será del 10,8% respecto de junio, con la incorporación de otro 1% pautado.