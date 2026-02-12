Concordia: un destino entrerriano que ofrece múltiples experiencias para el fin de semana largo de carnaval

El próximo fin de semana largo de carnaval es una oportunidad ideal para escaparse al Litoral argentino. A orillas del río Uruguay, una ciudad entrerriana se consolida como destino de escapadas cortas, con una agenda variada que combina celebraciones populares, naturaleza, bienestar y propuestas culturales.

Durante cuatro días, la ciudad de Concordia, que es parte de la Región Binacional de Salto Grande, ofrecerá una programación que articula carnaval, visitas temáticas, experiencias sensoriales, gastronomía, patrimonio histórico y propuestas al aire libre, permitiendo a los visitantes recorrer la ciudad desde múltiples miradas y a distintos ritmos.

Carnaval: noches de espectáculo, ritmo y experiencia

El carnaval se consolida como uno de los grandes atractivos del fin de semana largo, con noches de alto impacto visual y musical en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. Los desfiles, previstos para el 14, 16 y 21 de febrero, combinan producción artística y un gran despliegue escénico que convierte cada jornada en un espectáculo a cielo abierto.

Las comparsas en competencia —Ráfaga, Imperio, Emperatriz y Bella Samba— son las protagonistas, con trajes imponentes, música en vivo y una propuesta que transmite el espíritu festivo desde el primer minuto.

Para quienes buscan una experiencia diferencial, el evento cuenta con el sector VIP Turista, que ofrece mesas con ubicación preferencial, ideales para disfrutar del desfile con mayor comodidad y una vista privilegiada del corsódromo. Las reservas pueden realizarse de manera anticipada a través del sitio oficial:

https://www.concordia.gob.ar/carnaval/entradas/noches

Recorridos guiados y experiencias temáticas

A lo largo de todo el fin de semana se desarrollará una agenda de recorridos guiados gratuitos y experiencias temáticas, con salidas desde el Centro de Información Turística (CIT) y distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Entre las propuestas se destacan los circuitos urbanos por el casco histórico y el legado Art Nouveau, que integran relatos históricos, arquitectura y patrimonio cultural. El Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda, junto a visitas a museos, centros de interpretación y la experiencia binacional en el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, forman parte de estas propuestas que combinan paisaje, historia y contenidos culturales.

Castillo San Carlos, portal a la imaginación

El Castillo San Carlos se posiciona como uno de los escenarios centrales del fin de semana largo, con propuestas que combinan patrimonio, literatura y recursos escénicos. Las visitas guiadas literarias y arquitectónicas invitan a recorrer el predio a través de relatos que dialogan con la historia y el entorno natural del lugar.

Algunas experiencias incorporan propuestas teatralizadas y títeres, especialmente pensadas para públicos familiares, mientras que las recorridas nocturnas suman una atmósfera distinta que potencia el valor simbólico y cultural del castillo.

Naranjal de Pereda, 300 años de historia

El Naranjal de Pereda propone una experiencia que conecta paisaje, identidad y producción local. Allí se desarrollarán charlas histórico-naturales y experiencias como “Concordia en tus sentidos”, una propuesta sensorial que integra sabores regionales, aromas, sonidos y relatos, invitando a descubrir el destino desde una mirada distinta.

Este espacio histórico y natural se consolida como un escenario ideal para experiencias que vinculan cultura, naturaleza y memoria productiva, reforzando la identidad del lugar.

Bus turístico, experiencias desde otra perspectiva

Otra iniciativa es el bus turístico, que ofrece una mirada panorámica de la ciudad. El servicio conecta la costanera, zonas culturales y principales atractivos mediante salidas especiales de temporada, y resulta útil tanto para visitantes como para residentes que buscan redescubrir la ciudad.

Termas, gastronomía, bienestar y enoturismo

El descanso y el bienestar ocupan un lugar destacado durante el fin de semana largo. Las visitas a los complejos Termas Concordia, Ayuí y Punta Viracho permiten alternar actividades urbanas con momentos de relax, en entornos naturales cuidados y de fácil acceso.

La gastronomía local se suma a la propuesta a través de recorridos que integran bares, restaurantes, food trucks y espacios gastronómicos del centro, donde los visitantes pueden conocer sabores regionales y propuestas contemporáneas. En el marco del Día de los Enamorados, se suman beneficios especiales y promociones pensadas para parejas.

El enoturismo complementa la experiencia con visitas a bodegas y viñedos de la región, recorridos guiados y degustaciones de vinos del litoral. Cepas como Tannat, Marselan, Chardonnay, entre otros, forman parte de una oferta que vincula producción local, gastronomía y paisaje.

Este destino también ofrece experiencias de turismo activo donde la naturaleza es protagonista: senderismo, cabalgatas y avistaje de aves, vuelos de bautismo con vistas únicas, pesca deportiva de boga y dorado con guías especializados, y propuestas náuticas que van desde kayak y SUP hasta paseos en Catamarán.

Conectividad aérea: Concordia – Aeroparque en 45 minutos

Una de las grandes ventajas del destino es su conectividad aérea. A través de Humming Airways, Concordia cuenta con vuelos regulares que la conectan con Aeroparque Jorge Newbery en tan solo 45 minutos, facilitando el acceso desde la Ciudad de Buenos Aires y potenciando las escapadas de fin de semana.

Esta conexión aérea permite optimizar tiempos de viaje y posiciona al destino como una alternativa competitiva dentro del litoral argentino, especialmente para quienes buscan experiencias intensas en pocos días.

Una ciudad para recorrer a pie y a orillas del río

La costanera y los espacios verdes se convierten en escenarios privilegiados para paseos al aire libre, caminatas al atardecer y actividades recreativas. La cercanía entre los atractivos y la posibilidad de recorrer gran parte de la ciudad a pie refuerzan la experiencia de un destino amable, accesible y fácil de disfrutar.

Un fin de semana largo para vivir el destino

La propuesta para el fin de semana largo de carnaval combina celebración, cultura, naturaleza y bienestar, con una agenda organizada que permite al visitante elegir cómo vivir cada jornada. La diversidad de experiencias, sumada a la hospitalidad local y a la conectividad aérea, posiciona al destino como una alternativa sólida dentro del mapa turístico del litoral argentino.

Más información sobre la agenda completa y los recorridos disponibles puede consultarse en las redes sociales de @comparticoncordia.

(Este es un espacio patrocinado)