Concepción del Uruguay: la murga Agárrate Catalina abrió el fin de semana largo de Carnaval

Para llevar por siempre en el corazón. La murga uruguaya “Agárrate Catalina” brindó un espectáculo fiel a la historia de las murgas: saber combinar emoción, humor con un fuerte mensaje de contenido social.

Concepción del Uruguay vivió anoche una velada inolvidable con la presentación de la murga uruguaya “Agárrate Catalina” en la Plaza Ramírez, en un espectáculo libre y gratuito organizado por la Municipalidad a través de su Dirección de Cultura. Con una plaza colmada y un clima ideal, el show marcó el inicio del fin de semana largo de Carnaval con una propuesta artística que combinó emoción, humor y fuerte contenido social.

La jornada comenzó con la participación de las murgas locales “Que mirá bobo” y los “Puntuales pa´ la tardanza”, que aportaron identidad y tradición murguera a la previa del espectáculo central, reafirmando el fuerte vínculo cultural de la ciudad con este género. Luego, el escenario se encendió con la llegada de la murga más premiada y convocante del Uruguay, que brindó un show vibrante y profundamente emotivo, consignó el portal de La Prensa Federal.

Uno de los grandes condimentos de la noche fue la dirección de la murga, que estuvo a cargo de uno de sus fundadores y principales letristas: Tabaré Cardozo, quien compartió escenario con sus hermanos, el actual director de la murga Yamandú Cardozo y Martín Cardozo. Los tres, junto a la voz destacada del Oso Gómez y el grupo de murguistas le dieron forma a un espectáculo histórico, cargado de potencia artística y conexión con el público.

Durante la noche se disfrutaron clásicos cuplés donde el humor, la ironía y la protesta social —marca registrada de la murga— fueron protagonistas. El repertorio incluyó canciones emblemáticas de la trayectoria del grupo y momentos de profunda emoción con interpretaciones de Yamandú Cardozo en temas como Aporofobia y Soy, un verdadero himno al derecho a la identidad. También se escucharon grandes clásicos de Tabaré como “El Umbral” y “Murguero oriental”, coronando la velada con un cierre impactante junto a “El tiempo me enseñó”, reseñó el portal de La Prensa Federal.

La Catalina llegaba a Concepción del Uruguay después de presentarse recientemente junto a Milo J en el escenario mayor de Cosquín, reafirmando su vigencia y enorme convocatoria. Una multitud vivió uns noche que quedará en la memoria colectiva como el puntapié perfecto para vivir el Carnaval a pura cultura y emoción.

La presentación de Agárrate Catalina en la plaza Ramírez se inscribe en una amplia agenda turística que ofrece la ciudad durante el fin de semana largo, donde el Municipio promueve propuestas que combinan carnaval, playas, termas, fiesta de la cerveza y música de Costa a Costa.