Borgert se subió al podio en su primera carrera en el TC Pista

Este domingo se desarrolló la primera carrera de la temporada en el TC Pista. El autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, Santa Cruz, fue el escenario en donde los pilotos de la categoría telonera salieron primero a medirse en las series y luego en la final.

En las baterías clasificatorias hubo un rápido golpe de escena luego del toque entre Nicanor Santilli Pazos y Benjamín Ochoa que hizo que el poleman perdiera la primera posición. La punta pasó así a ser de Benjamín Antón, seguido por el ramirense Manuel Borgert y Thomas Pozner. Así terminó la primera batería.

En la segunda serie el líder fue Bautista Damiani; mientras que Eugenio Provens y Gabriel Gandulia pelearon mano a mano por el segundo lugar. Un error de Provens aprovechado por Gandulia cambió el orden en la pista y es así que la batería finalizó con victoria de Damiani, seguido de Gandulia y Provens.

En la final, un error de Damiani en la partida fue aprovechado por Gandulia para pasar a liderar la competencia por algunas vueltas. Esto hasta que se produjo el despiste de Ochoa y Felipe Bernasconi, provocando la neutralización de la carrera. En el relanzamiento, Gandulia invadió la línea de Damiani y hubo un roce, lo que le valió un recargo de cinco segundos que lo sacó de la pelea.

Damiani se quedó con el liderazgo y ya no lo soltó; mientras que Borgert se apoderó del segundo lugar y aguantó los ataques de Eugenio Provens desde atrás para hacer respetar su posición. Ya no intercambiaron lugares.

El ganador de la carrera fue Bautista Damiani, de manera que llegó a los 45 puntos en el torneo y cuenta con la victoria obligatoria. Borgert tiene 41,5 y más atrás, con 38, aparece Provens. La categoría continuará su competencia el fin de semana del 8 de marzo en el autódromo de Viedma, Río Negro.