Villaguay implementará un programa para la enseñanza de la robótica y programación en la temprana edad

Se llevó a cabo una reunión para iniciar el proyecto “Iniciación a la Robótica y Programación en los CDI Municipales”, el cual comenzará a implementarse durante el ciclo lectivo 2026. El encuentro fue este miércoles en Villaguay.

Participaron el intendente Adrián Fuertes; el secretario de Gobierno, Florencio Montiel; la directora de Educación, Daniela Azambuyo; la coordinadora de los CDI Municipales, Yanina Sánchez; el coordinador de las Escuelas Municipales, Gustavo Castillo; la asesora de proyectos pedagógicos, Graciela González; y la docente de Robótica y Programación, Fátima Rodríguez.

El proyecto consiste en un trabajo articulado que permitirá que niñas y niños de las salas de 3 y 4 años de los CDI municipales tengan un primer acercamiento a la robótica y la programación, a través de juegos y kits especialmente diseñados para el nivel.

Esta propuesta, aplicada a edades tempranas, tiene como objetivos principales el desarrollo del pensamiento computacional, la estimulación de la creatividad, el fomento del trabajo en equipo, la mejora de la psicomotricidad y el aprendizaje de nociones espaciales y matemáticas, utilizando herramientas lúdicas y materiales específicos acordes a cada etapa.