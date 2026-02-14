A puro baile y alegría, Paraná vive los Carnavales 2026

La fiesta carnestolenda se realizó este viernes en el Corsódromo de calle Maciá y se extenderá hasta el lunes. La jornada inicial estuvo acompañada de un importante marco de vecinos, vecinas y turistas. El evento combinó un imponente despliegue artístico y musical de comparsas, batucadas, baterías y conjuntos carnavalescos.

Los Carnavales Paranaenses tienen como principal característica su perfil diverso e inclusivo, sumado a la riqueza cultural que le proporcionan sus diferentes expresiones artísticas. En esta edición volvió a reunir a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras, consolidando al carnaval como una de las celebraciones más convocantes e identitarias de la ciudad.

El desfile de comparsas y batucadas continúa este sábado y domingo desde las 20; mientras que el lunes desde las 19, se desarrollará el Tracatá dedicado a las infancias.

El viceintendente David Cáceres valoró la historia y tradición de los Carnavales Paranaenses. “Es muy particular, distinto a otros que conocemos en la provincia, pero tenemos muchas agrupaciones carnavaleras que le ponen mucha pasión y trabajo. Por decisión de la intendenta Rosario Romero, hace varios meses conformamos una mesa de coordinación y de trabajo para poder planificarlo”, explicó.

“Hubo un marco de público de primer nivel. Hay una decisión política de la intendenta Rosario Romero de realizar estos carnavales con el acompañamiento de nuestro viceintendente, David Cáceres, y de cada agente municipal. Llegaron vecinos de Paraná, pero además de distintos puntos del país”, manifestó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico del Municipio, Gisela Bahler, rescató la asistencia masiva de paranaenses y turistas. “Ha sido una convocatoria muy importante y así esperamos que sea en las siguientes jornadas. Nuestro carnaval no es solamente identitario, sino que además es diverso, inclusivo y es sustentable: el 25% de sus expresiones artísticas tienen que ser con material reciclado y reutilizado”, aseguró.

Una fiesta popular

Lautaro Díaz, director de la Comparsa Emperatriz, actual campeona de los Carnavales Paranaenses, manifestó: “Estamos muy entusiasmados, porque tanto esfuerzo y espera valió la pena. Hemos trabajado durante todo el año. La verdad que muy bien el Municipio y hay un cambio positivo respecto de años anteriores en el carnaval de Paraná”.

Entradas, accesos y recomendaciones

El valor de la entrada general es de $5.000 y los menores de 10 años no abonan ingreso. Se habilitará el cobro electrónico, y las boleterías estarán ubicadas en General Gervasio Artigas y Coronel Uzin.

El evento cuenta con un Patio Gastronómico, coordinado por las agrupaciones carnavaleras, con una variada oferta de comidas y bebidas. Además, se recuerda que no se puede ingresar con objetos de vidrio o punzantes para garantizar la seguridad.

Agrupaciones participantes

El despliegue en pista contará con la participación de:

Comparsas Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá.

Comparsas Categoría B: Fantasía y Alma Verde.Baterías: Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing.

Conjuntos Carnavalescos: Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

Celina Verón, del barrio Mariano Moreno, dijo que el Carnaval “es precioso, me encanta, sobre todo la vestimenta. Hacía muchos años que no veíamos un carnaval así. El corsódromo quedó hermoso y hay una limpieza increíble”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón y los concejales Máximo Miguez y Emiliano Gómez Tutau.