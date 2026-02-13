La Policía Federal detuvo en CABA a un sujeto denunciado por violencia de género en Concordia

Efectivos de la Policía Federal detuvieron a un sujeto de 21 años denunciado por amenazas y violencia de género en Concordia. Fue en el marco del operativo “Servicio especial por éxodo turístico - Refuerzo de terminales de ómnibus”, en la Terminal de Retiro (CABA).

El reporte policial enviado a ANÁLISIS indica que el hombre tenía pedido de captura activo desde noviembre. “El hecho ocurrió cuando los agentes de la Comisaria Terminal de Ómnibus de la CABA, realizaban sus habituales recorridas de vigilancia general. En ese contexto, advirtieron la presencia de un individuo que se encontraba en el sector de plataformas a punto de abordar un micro larga distancia con destino al Noroeste argentino. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó retroceder para darse a la fuga. Pero los efectivos reaccionaron rápidamente, procediendo a detener su marcha, para luego identificarlo mediante las plataformas Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y Ministerio de Seguridad”, se precisó en el parte de prensa.

De tal modo se verificó que el hombre poseía un pedido de captura activo desde noviembre de 2025, a solicitud del Juzgado de Garantías N°1 de Concordia que conduce el Dr. Francisco Ledesma. Los delitos por los cuales se investiga son “Lesiones leves en contexto de Violencia de Genero calificadas, Desobediencia, Amenazas, Amenazas calificadas y daños en concurso real”.

Por último, desde la fuerza se informó que los uniformados realizaron la consulta al magistrado requirente, quien dispuso inmediata la detención. Asimismo, por jurisdicción se puso en conocimiento del procedimiento al Juzgado de Nacional en lo Criminal de Rogatorias a cargo del Dr. Alejandro Adrián Litvack, que avaló la medida judicial original.