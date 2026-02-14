El Museo Serrano propone actividades durante los feriados de carnaval

El lunes 16 se conmemorarán los 30 años del fallecimiento del compositor entrerriano Linares Cardozo; mientras que el martes 17 tendrá lugar La Noche de la Astrociencia. Ambas propuestas son con entrada libre y gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El próximo 16 de febrero se cumplirán 30 años del fallecimiento de Linares Cardozo, reconocido como el Padre de la Chamarrita Entrerriana. En su memoria, se realizará una jornada conmemorativa con actividades culturales y artísticas abiertas a la comunidad.

La propuesta comenzará a las 19.30 en Plaza Alvear, de Paraná, con la plantación del Aguaribay de Linares Cardozo. La actividad contará con la participación de familiares del músico y de integrantes de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo.

Posteriormente, en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Antonio Serrano”, ubicado en calle Carlos Gardel 62, de Paraná, se desarrollarán distintas instancias de evocación y reflexión en torno a su legado. En primer lugar, se realizará un conversatorio sobre su producción artística y su aporte a la identidad cultural entrerriana, a cargo de Raúl Tournoud, Presidente de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo, junto a Rosalba Martínez Solís, hija de Linares Cardozo, y Celeste Ansaldi Alisio. Acompañará la presentación la Guardia Eterna del Tango Liso, integrada por los músicos César Nani, Miguel González y Raúl Schémberger.

El cierre de la noche, contará además con un momento especialmente significativo: la presentación del espectáculo de danza y música "Paisaje Costero" a cargo del grupo El Grito Sagrado de Paraná y La Marejada de Santa Elena, embajadores culturales de la Fiesta Provincial de la Chamarrita de Santa Elena, quienes ofrecerán un espectáculo musical con obras emblemáticas del cancionero popular entrerriano en homenaje a Linares Cardozo, en una propuesta artística que, evocará las resonancias más hondas de nuestra tierra y su cultura.

Por otra parte, el martes 17 de febrero, de 19 a 23.30, se realizará La Noche de la Astrociencia “Hay Espacio para todos“ con distintas actividades interactivas para todas las edades. La programación incluye una galería de astrofotografía, audiovisual y una exhibición de objetos espaciales.

A las 19.30 se desarrollará la charla El Espacio visto desde la tierra… y viceversa a cargo de Walter Elías, Gonzalo Vega y Walter Sione.

A las 20 tendrá lugar la actividad Conociendo los instrumentos de Observación del espacio: del telescopio al microscopio, dónde se podrán apreciar fragmentos de cuerpos espaciales y explorar distintos materiales con microscopio

Desde las 20.30 se dará inicio a la observación astronómica con telescopio.

Acompañan esta actividad la Facultad de Ciencia y Tecnología Uader; Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales de Entre Ríos; Fundación Observar; Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos; Espacio a través del Celular.