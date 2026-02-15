Hockey: Argentina venció a India y cerró la ventana en el país asiático

Argentina superó a India y se acomodó en la parte alta de la tabla de posiciones.

En la mañana de este domingo (hora de Argentina), la selección argentina de hockey sobre césped masculino enfrentó a India en el marco de la FIH Pro League 2025/26. El equipo dirigido por Lucas Rey concluyó así la ventana en el país asiático en el que jugó cuatro encuentros.

El Birsa Munda Hockey Stadium de la ciudad de Rourkela fue sede durante la última semana de una victoria (8-0 ante India) y dos derrotas (5-3 y 5-2 ante Bélgica) para el equipo argentino que concluyó con un nuevo enfrentamiento ante el anfitrión.

En este partido tuvo más dificultades el combinado Albiceleste, que recién pudo abrir el marcador a los tres minutos del segundo cuarto, por medio de Tomás Domene. Todavía en el mismo cuarto amplió por medio de Tadeo Marcucci a los 13 minutos.

Los dos goles restantes para la Argentina llegaron en la segunda mitad del partido. El tercero fue a los 13 minutos del tercer cuarto, por medio de Lucio Méndez; y el cuarto fue a los cuatro minutos del último cuarto, nuevamente por medio de Marcucci.

La India apretó en el final. Tras el cuarto gol argentino llegó dos veces al descuento por medio de Arjun Lalage Aditya, y Sanjay -de penal-, pero el tiempo no le alcanzó. Fue triunfo argentino por 4-2.

Con la victoria y ocho partidos disputados, Argentina llegó a la posición de escolta de Bélgica (22 puntos) con 17 unidades. Australia, España e India tiene cuatro partidos, por lo que las posiciones todavía pueden variar.

Lo próximo para Argentina será recién en junio. En el Lee Valley Hockey and Tennis Centre de Londres, Reino Unido, enfrentará a Inglaterra el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 18.30. Allí también enfrentará al combinado australiano.

-Resultados de Argentina

Martes 10/2:

3-5 vs. Bélgica.



Jueves 12/2:

8-0 vs. India.



Viernes 13/2:

2-5 vs. Bélgica.



Domingo 15/2:

4-2 vs. India.