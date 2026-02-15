Agustín Martínez subió al podio en la primera final del TC 2026

Este domingo por la tarde se desarrolló la primera final de la temporada del Turismo Carretera 2026. En el autódromo Enrique “Quique” Freile tuvo lugar la primera final del año que midió a los más de 50 pilotos que componen la categoría. Entre ellos hubo tres entrerrianos participantes.

Primero se desarrollaron las series y en la primera de ellas tuvo que demostrar Nicolás Moscardini. Primero resistió la presión de Julián Santero, que en su búsqueda desde el segundo lugar estuvo cerca de superarlo. El riesgo corrido por el mendocino terminó siendo un problema, porque Tobías Martínez consiguió superarlo. Martínez no aguantó esa posición y Santero volvió al lugar de escolta, pero Moscardini ya era inalcanzable, con lo que se quedó con la batería.

En la segunda serie partió como líder Juan Ebarlín, que conservó ese lugar hasta la anteúltima curva, momento en el que se pasó en la frenada. De esto se aprovechó Jonatan Castellano, que pasó a ser el nuevo líder. El Pinchito, se quedó con la batería y lo siguieron Agustín Martínez y José Palazzo. En esta serie Mariano Werner fue quinto.

La última batería clasificatoria tuvo a Juan De Benedictis como líder en la partida, mientras que Marcos Quijada y José Urcera pelearon por el segundo lugar. Aunque el liderazgo no cambió, la lucha por el segundo puesto sí tuvo a un vencedor: Urcera resultó escolta.

En la final, la grilla de partida tuvo como líder a Moscardini seguido por De Beneditctis y Santero. Agustín Martínez fue el entrerriano mejor ubicado en la salida, partiendo desde el sexto lugar.

En la final hubo cambios, porque Santero concretó una gran carrera a bordo del debutante BMW y logró quedarse con la victoria luego de las 25 vueltas de competencia. Sin embargo, el mendocino no superó la revisión técnica debido a la compresión y fue excluido.

Con esto se benefició Moscardini, que había finalizado segundo y acabó quedándose con la primera victoria de la temporada, que además es la primera en su carrera dentro de la categoría. El segundo puesto fue para el paranaense Martínez, completando el 1-2 del Gurí Martínez Competición; mientras que Jonatan Castellano terminó tercero.

Respecto a los dos entrerrianos restantes, Nicolás Bonelli terminó en el 27° lugar y Mariano Werner acabó en el 32° puesto. El campeonato ya superó su primera fecha y la actividad volverá a encontrarlos el fin de semana del 8 de marzo en el autódromo de Viedma, Río Negro.