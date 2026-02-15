Augusto Sonzogni se convirtió en refuerzo de Gimnasia para el Federal A

Augusto Sonzogni se sumó a la pretemporada de Gimnasia para el próximo Torneo Federal A.

A la espera de las definiciones de los ascensos hacia el Torneo Federal A y la posterior conformación de las cuatro zonas que formarán parte del torneo, Gimnasia de Concepción del Uruguay se encuentra en plena pretemporada. En ese marco, el club informó la llegada de un nuevo futbolista.

Augusto Sonzogni, delantero de 28 años nacido en San Justo, firmó contrato con la institución uruguayense para ser parte de la temporada 2026. El atacante viene de Villa Dálmine, con el que tuvo escasa participación durante el último año en el Torneo Metropolitano.

En total jugó 11 partidos en los que aportó dos goles y una asistencia. Su participación fue mucho mayor en el Torneo Apertura, en el que acabó jugando los últimos dos partidos. Su equipo terminó décimo y no consiguió pelear por uno de los ascensos de esa categoría hacia la Primera Nacional.

Sonzogni se suma a las incorporaciones ya confirmadas de Emilio Rébora, Facundo Laumann, Santiago Lebus y Juan Rodríguez. Todos ellos fueron anunciados días atrás, antes del inicio de la pretemporada bajo la conducción de Juan Monge, entrenador con el que comenzarán el 2026.

El listado completo de futbolistas que afrontan la preparación física y futbolística para esta temporada se compone de los siguientes nombres:

-Arqueros: Ignacio Bargas, Ramiro Baró, Joaquín Bortagaray y Emilio Rébora.

-Defensores: Jonathan Benítez, Franco Bochatay, Ezequiel Chiapella, Nicolás Gómez, Ariel González, Facundo Laumann, Román Olagüe, Tomás Palladino y Nicolás Suárez.

-Mediocampistas: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Damián Baltoré, Micael Bogado, Juan Casares, Lautaro Denning, Agustín Favre, Nicolás Germanier, Santiago Lebus, Enzo Márquez y Juan Rodríguez.

-Delanteros: Juan Alberto, Agustín García, Matías Márquez, Nicolás Musico, Nazareno Regueyra, Tomás Valle y Augusto Sonzogni.