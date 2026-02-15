Copa Entre Ríos: La Florida y Cultural empataron en el encuentro de ida

Cultural de Crespo rescató un empate en Chajarí e irá por la victoria como local.

Este sábado se disputó el primero de los encuentros de ida de los cuartos de final de la Copa Entre Ríos. En el estadio Nuestra Señora de Itatí de Chajarí, La Florida recibió a Cultural de Crespo para ver quien conseguía la ventaja en la lucha por avanzar de fase.

No hubo ganador: el encuentro disputado en la localidad del norte provincial acabó en empate 1-1. Santiago Pesoa convirtió el gol del conjunto chajariense; mientras que Agustín Ayala convirtió para la igualdad del visitante con lo que todo queda en tablas rumbo al encuentro de vuelta.

Más partidos

La actividad por los cuartos de final del torneo continuará este domingo con la disputa de los tres encuentros restantes por los cuartos de final.

El primero de los partidos será a las 17.30, con Camba Cuá de Santa Elena recibiendo al siempre candidato Independiente de Villa del Rosario. Este partido se jugará en el estadio de Camba Cuá, con el arbitraje de Bruno Bianquieri.

La actividad continuará a las 19 en el estadio Rodolfo Ortmann (María Auxiliadora), donde Almagro de Concepción del Uruguay ejercerá la localía frente a Social y Deportivo San José. El árbitro del encuentro será Edgardo Telles Triunfo.

El último encuentro de la jornada comenzará a las 20.30, también en Concepción del Uruguay. En este caso, Parque Sur hará de local en su estadio frente a Juventud Urdinarrain con arbitraje de Lautaro Castañola.

Cuartos de final (ida) | Copa Entre Ríos

-Sábado 14/2:

La Florida (Chajarí) 1-1 Cultural (Crespo).



-Domingo 15/2:

17.30: Camba Cuá (Santa Elena) - Independiente (Villa del Rosario).

19: Almagro (Concepción del Uruguay) - Social y Deportivo San José.

20.30: Parque Sur (Concepción del Uruguay) - Juventud Urdinarrain.