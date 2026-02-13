Elida Sola ofrecerá un espacio para aprender técnicas de escritura

La narradora oral entrerriana Elida Sola brindará un taller de escritura creativa destinado a personas adultas que comenzará en marzo en el subsuelo de la Galería Flamingo, con el objetivo de generar un espacio de formación, experimentación y desarrollo de la escritura personal. La propuesta se desarrollará en cuatro encuentros previstos para los miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo, en el horario de 18 a 19:30. La actividad es arancelada, requiere inscripción previa, tiene cupo limitado y está destinada a mayores de 18 años.

El taller plantea un recorrido por diferentes formas de la escritura, abarcando géneros como la narrativa, la poesía y otros textos de carácter poético. Durante los encuentros se trabajará mediante ejercicios prácticos, propuestas de lectura y estrategias vinculadas a la revisión de textos, técnicas de corrección y autocorrección.

La propuesta pone el acento en el deseo de escribir como punto de partida del proceso creativo, entendiendo la escritura como una herramienta para ordenar ideas, canalizar emociones y construir a partir de eso.

La convocatoria está dirigida ya sea a quienes desean iniciarse en la producción escrita o a quienes ya cuentan con experiencia y buscan profundizar su práctica.

La coordinadora del taller cuenta con una trayectoria vinculada a la narración oral y a la difusión de historias vinculadas a la identidad regional. Su trabajo se centra en la recuperación de relatos, leyendas y cuentos provenientes de la tradición oral entrerriana, actividad que desarrolla desde hace más de una década en distintos espacios

La inscripción se realiza de manera previa a través de este enlace.