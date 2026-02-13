Rescataron a una mujer y a su pequeña hija que sufrieron un siniestro vial en la Ruta 14

Una mujer de 46 años y su hija de cinco fueron rescatadas la tarde de este viernes al sufrir un siniestro vial en la Ruta Nacional 14. El accidente se registró alrededor de las 17 a la altura del kilómetro 230, en jurisdicción de Pedernal, departamento Concordia.

Según informó la policía, por causas que se tratan de establecer, la conductora de un automóvil marca Fiat Uno CL perdió el control del rodado, el cual terminó sobre el cantero central tras colisionar contra una alcantarilla.

A raíz del impacto, la conductora quedó atrapada en el habitáculo del vehículo, debiendo ser asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Masvernat para su atención médica. La acompañaba un menor de 5 años.

Según se informó, ambas personas presentaron lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial de Comisaría Pedernal, Bomberos Voluntarios, efectivos de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional.