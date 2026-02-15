El clásico platense abre una nueva jornada de la Liga Profesional

En el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este domingo habrá cuatro partidos. La actividad comenzará a las 17 con el clásico platense y continuará hasta entrada la noche con partidos que involucrarán a equipos de las dos zonas del torneo.

17: Gimnasia - Estudiantes (interzonal)

A partir de las 17 habrá acción en el estadio Juan Carmelo Zerillo entre Gimnasia y Estudiantes en una nueva edición del clásico de La Plata. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Lobo llega a este encuentro luego de perder por 2-0 ante Barracas Central, resultado que lo dejó en la octava posición de la Zona B, con seis puntos; mientras que el Pincha suma ocho unidades y está cuarto en la Zona A luego de su último triunfo ante Deportivo Riestra por 1-0.

De no mediar nada extraño, este partido tendrá participación entrerriana con la titularidad de Gastón Benedetti en el León.

-Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Gabriel Nieves, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

19.30: Boca Juniors - Platense (Zona A)

La continuidad de la jornada será en La Bombonera con Boca Juniors recibiendo a Platense a partir de las 19.30. El duelo por la Zona A contará con arbitraje de Sebastián Zunino y compañía de Jorge Baliño en el VAR. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Xeneize viene de perder ante Vélez por 2-1, con lo que suma seis puntos y está en mitad de la tabla. El Calamar, por su parte, perdió en su última presentación ante Independiente por 1-0 y quedó así en la sexta posición con siete unidades.

En la previa del encuentro no se estiman presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson.

DT: Claudio Úbeda.



Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif.

DT: Walter Zunino.

22: Rosario Central - Barracas Central (Zona B)

A las 22 habrá dos encuentros en simultáneo. Uno de ellos se jugará en el estadio Gigante de Arroyito entre Rosario Central y Barracas Central. El árbitro del encuentro será Pablo Echavarría, acompañado por Nicolás Ramírez en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Canalla tiene cinco puntos después de su último empate ante Aldosivi por 1-1; mientras que el Guapo viene de vencer a Gimnasia por 2-0, resultado con el que alcanzó las cinco unidades para ubicarse por encima de los rosarinos por diferencia de gol.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Barracas Central: Marcelo Miño; Rodrigo Insúa, Gastón Campi, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rafael Barrios; Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra, Gonzalo Maroni; Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.

22: Instituto - Central Córdoba (Zona A)

El otro encuentro que iniciará a las 22 será en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Instituto recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en un encuentro por la Zona A que tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión será de ESPN premium.

La Gloria suma solo un punto y viene de perder ante Gimnasia de Mendoza por 1-0, aunque tendrá el debut de Diego Flores como entrenador, con la esperanza renovada. Central Córdoba, por su parte, viene de ganar su primer partido en el torneo (1-0 ante Unión) y suma cuatro puntos, aunque recientemente quedó afuera en la Copa Argentina.

Entre las probables formaciones destaca el entrerriano Horacio Tijanovich, que será titular en el equipo santiagueño. Entre los cordobeses aparece el ex Patronato Leonel Mosevich.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Hernán De la Fuente, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Ignacio Méndez, Gastón Lodico; Luca Rafaelli, Alex Luna y Nicolás Guerra.

DT: Diego Flores.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Horacio Tijanovich, Matías Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.

