Primer paso: Patronato visita a San Martín de Tucumán

Patronato dará este domingo su primer paso en el marco de la temporada 2026 de la Primera Nacional. Dentro de la Zona B, su debut en el torneo será ante San Martín de Tucumán, al que visitará en el estadio de La Ciudadela en un duelo que contará con el arbitraje de Andrés Gariano a partir de las 19.

El Patrón viene de una temporada con altibajos que lo depósito por primera vez desde su descenso en 2022 en la fase de Reducido, aunque se despidió rápido. La derrota en octavos de final ante Estudiantes de Río Cuarto (posteriormente ascendido), lo dejó rápidamente sin chances de subir de categoría.

Salió Gabriel Gómez y se fue una importante parte del plantel, incluyendo jugadores con rendimientos destacados como Alan Bonansea y Julián Marcioni (hoy en Colón). En cambio llegaron Rubén Forestello y 12 refuerzos para afrontar el 2026.

En la pretemporada, Forestello pudo probar a sus futbolistas frente a Atlético Rafaela en dos ocasiones y Colón en su último amistoso preparativo. Aunque no ganó, valoró el trabajo defensivo y manifestó preocupación por el rendimiento en ataque y la falta de gol, aunque el entrenador confía en poder crear a partir de la solidez defensiva.

En esos partidos pudo observarse que la apuesta pasa por un 5-3-2 en el que brindará libertad a sus laterales, de los que espera participación en las jugadas de ataque. De no mediar nada extraño, los intérpretes en el debut serán: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero.

El rival

Al igual que Patronato, San Martín de Tucumán se despidió en los octavos de final del Reducido en la temporada 2025. En su caso fue derrota por ventaja deportiva tras empatar 0-0 con Deportivo Morón. Eso provocó la salida de Mariano Campodónico y la llegada en enero de 2026 de Andrés Yllana.

El campeón con Aldosivi en 2024 tuvo tiempo de trabajar en el equipo y formar el elenco con el que intentará ganarle a Patronato en el debut como local. La formación inicial saldría con la presencia de un ex Patronato desde el arranque: Santiago Briñone.

El once iría con un dibujo 4-3-3 con los siguientes intérpretes: Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari Nicolás Ferreyra, Lucas Diarte; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Matías García; Benjamín Borasi, Facundo Pons y Luciano Ferreyra.

