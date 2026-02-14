Incendio en Caseros: un hombre fue detenido por daño en contexto de violencia de género y amenaza

Tras incendiar la vivienda, el agresor fue detenido e imputado por los delitos de “daño en contexto de violencia de género y amenazas”.

Una escena de alta tensión se registró anoche en la localidad de Caseros, en el Departamento Uruguay, cuando una vivienda fue consumida por un incendio de gran magnitud en el marco de un grave episodio de violencia de género y amenazas. Un hombre de 50 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se desencadenó alrededor de las 20 en una finca ubicada sobre Calle 31. De acuerdo con el testimonio de la víctima -una mujer de 53 años- el ahora imputado le exigió que abandonara el domicilio. Tras la salida de la mujer, esta persona habría ingresado nuevamente a la propiedad y, minutos después, se inició el foco ígneo que terminó por destruir por completo la vivienda.

Las llamas avanzaron con rapidez, lo que obligó a un operativo conjunto de los Bomberos Voluntarios de Caseros y los Bomberos Voluntarios de San Justo. Las dotaciones trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar su propagación a inmuebles linderos. A pesar de la violencia del siniestro y de las pérdidas materiales totales, no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias técnicas tendientes a establecer la mecánica de inicio del incendio y determinar si existió intencionalidad en el foco. Las actuaciones fueron elevadas a la fiscal en turno, María José Labalta, quien dispuso las primeras medidas procesales.

Si bien en una primera instancia el sospechoso fue identificado en el marco de las diligencias iniciales, cerca de las 22:30 la Fiscalía ordenó su detención formal. El hombre fue trasladado a la Sección Alcaidía y quedó imputado por los presuntos delitos de “daño en contexto de violencia de género y amenazas”, figuras que ahora serán objeto de Investigación Penal Preparatoria.