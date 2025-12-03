Con la presencia de Milei y en medio de un clima de tensión, juraron los nuevos diputados en el Congreso

Con 238 diputados presentes, comenzó pasadas las 13 de este miércoles la sesión preparatoria durante la cual se votaron las autoridades de la Cámara y se le tomó juramento a los nuevos legisladores electos en octubre.

En una sesión especial realizada antes de la jura, la Cámara de Diputados aceptó las renuncias pendientes de los legisladores que dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña.

En el recinto estuvo presente el Presidente Javier Milei, acompañado en el palco por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, otros funcionarios. También está presente la senadora Patricia Bullrich, que intercambió saludos a la distancia con el jefe de Estado.

En primer término, por Entre Ríos juró la diputada nacional electa de la Alianza La Libertad Avanza, Alicia Fregonese. Acto seguido, lo hicieron los diputados nacionales electos por la misma alianza Andrés Laumann y Darío Schneider, y Marianela Marclay, del PJ. Posteriormente, el diputado nacional electo del Partido Justicialista (PJ), Guillermo Michel, hizo su juramento pasadas las 14.10. Todos asumirán sus cargos a partir del 10 de diciembre.

El nuevo bloque de la UCR

Guillermo Agüero (Chaco)

Gerardo Cipolini (Chaco)

Diógenes González (Corrientes)

Lisandro Nieri (Mendoza)

Darío Schneider (Entre Ríos)

Pamela Fernanda Verasay (Mendoza) - Presidente.

Bloque Provincias Unidas

Dieciocho legisladores integrarán el bloque de Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores que buscará convertirse en una alternativa de poder en 2027. A último momento, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot decidieron armar su propia bancada.

Lourdes Arrieta

Jorge Avila

Carolina Basualdo

Juan Brugge

Sergio Capozzi

Mariela Coletta

Pablo Farías

Pablo Juliano

Ignacio García Aresca

Carlos Gutiérrez

Martín Lousteau

José Carlos Núñez

Esteban Paulon

Jorge Rizzotti

Gisela Scaglia

Juan Schiaretti

Alejandra Torres

María Inés Zigaran

Bloque PRO

1) Ardohain, Martín (La Pampa)

2) Bianchetti, Emmanuel (Misiones)

3) De Andreis, Fernando (CABA)

4) De Sensi, María Florencia (PBA)

5) Fernández Molero, Daiana (CABA)

6) Finocchiaro, Alejandro (PBA)

7) Fregonese, Alicia (Entre Ríos)

8) Giampieri, Antonela (CABA)

9) González, Álvaro (CABA)

10) Ritondo, Cristian (PBA)

11) Sánchez Wrba, Javier (PBA)

12) Yeza, Martín (PBA)